算命師X翁主《風雲雨》：朴施厚&高聖熙人物海報公開

算命師X翁主《風雲雨》：朴施厚&高聖熙人物海報公開

韓劇   2020年4月23日   星期四09:00   草莓  

《風雲雨》男女主角朴施厚與高聖熙都是睽違了多年再次演出古裝劇，目前TV朝鮮發布了人物海報，他們銳利眼神與炯炯目光，神情很耐人尋味啊～

朴施厚可是繼2011年《公主的男人》，睽違九年再次演出古裝劇，當年他的古裝扮相可是圈了不少海內外粉絲，《公主的男人》也成了他的生涯代表作。這次，他將飾演朝鮮最有名的易卦與面相算命師，更是能左右王位的Kingmaker「崔天中」。海報可見其眉頭深鎖、表情嚴肅，也許正在發揮所長、看穿你的命運。

高聖熙上一次演出古裝劇是2014年《更夫日誌》，飾演巫女；這次在《風雲雨》將是她首度飾演王室成員，哲宗的女兒、翁主「李鳳蓮」。她不僅擁有傾城美貌，還擁有特殊的能力。

《風雲雨》講述能夠掌握命運Kingmakers的王位爭奪戰，以現今21世紀仍然相當神祕的命理學與精神醫學作為題材，是能夠與現實互相對照的故事，將於5月17日於TV朝鮮首播。

（圖：TV朝鮮）

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