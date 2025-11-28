「國民閨蜜」朴真珠婚紗照公開！30日將與圈外戀人低調完婚

韓國演員朴真珠（朴昣奏）即將於 30 日步入婚姻，她的婚紗照於 26 日由負責拍攝的婚紗工作室公開，引發粉絲熱烈祝福。 該工作室在官方社群上表示：「能與真珠小姐一起拍攝非常幸福，真心祝賀您的婚禮。」

照片中，朴真珠以一襲簡約而經典的白色婚紗亮相，細節精緻的紗裙襬營造出優雅夢幻的氛圍。 高盤髮造型秀出美麗的肩頸線條，更添芭蕾舞者般的典雅，襯托出朴真珠明亮可愛的魅力，婚禮前夕幸福滿溢。









朴真珠將於 30 日在首爾某處與交往多年的非藝人男友舉行婚禮。 所屬公司 PRAIN TPC 先前已宣布喜訊，表示兩人「在長久互信下決定共度人生」，婚禮將在家人與親友陪同下低調舉行，並請外界理解其保持私密性的考量。









婚後，朴真珠仍將持續演藝活動。 出道於 2011 年電影《陽光姐妹淘》的她，曾在《分秒幣爭》《搖擺男孩》《英雄》、以及《那年，我們的夏天》等作品中展現穩健演技，近年也以《第六感》《玩什麼好呢？ 》等綜藝受到觀眾喜愛，被粉絲暱稱為「國民閨蜜」。 她目前正出演音樂劇《也許是美好結局》，並將在電影《特務搞飛機2》中亮相。

