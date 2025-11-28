人氣男團 Stray Kids 新專輯《Do It》達成初動雙百萬銷量！！新歌MV大膽挑戰東方古典美學

男團 Stray Kids 以新專輯 SKZ IT TAPE《Do It》達成初動雙百萬銷量（第一週銷量），人氣相當火爆！

他們於 21 日發行 SKZ IT TAPE《Do It》以及雙主打歌〈Do It〉、〈DIVINE〉。新專輯在發行當天，根據 Hanteo Chart 的資料，專輯銷量突破 149 萬張，一天內便記錄百萬銷量，接著以初動（以發行日為基準的一週專輯銷量）220 萬 7660 張，登上雙百萬銷售專輯。該專輯包辦了 Hanteo Chart 的週榜實體專輯排行榜（11 月 17 日～23 日）以及 Circle Chart 的週專輯榜和週零售專輯榜（11 月 16 日～22 日）1 位。



27 日下午於官方 SNS 頻道公開的〈DIVINE〉MV 也正大受歡迎。這支 MV 以古典小說《田禹治傳》的主角田禹治為靈感，呈現從畫布中跳出的神仙 Stray Kids 帶領著妖怪們展開一場熱鬧嬉戲的模樣。獨創性的概念、強烈洗腦的音樂、融合東方色彩的影像美感相互協調，增添了觀賞樂趣。

▼〈DIVINE〉MV：



▼〈Do It〉MV：



JYP 娛樂於 28 日上午公開了雙主打歌 MV 的幕後花絮照，以回應粉絲的支持。於〈Do It〉MV 拍攝現場捕捉到的八位成員，透過明亮色彩的服裝與冷酷的全黑造型呈現兩種截然不同的魅力。在〈DIVINE〉MV 幕後花絮照片中，成員們以展現傳統美的古宮為背景，散發出強烈的魅力，全情投入拍攝，透出專業一面。



Stray Kids 今年在美國 Billboard 各項榜單上持續取得亮眼佳績。他們以今年 8 月發行的正規四輯《KARMA》，成功達成 Billboard 主專輯榜「Billboard 200」70 年歷史中首次七連冠進榜，最近也連續 13 週擠進 Top 100，刷新自身最長紀錄。展現壓倒性存在感的 Stray Kids，以此次表現出當下最火熱、最鮮明氛圍的新專輯《Do It》，將在「Billboard 200」再創出何種有意義的成績，備受關注。



