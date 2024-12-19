李敏鎬為宣傳《去問星星吧》作客《You Quiz》！自曝過往戲外還把自己當「具俊表」使喚朋友

好久不見的男神李敏鎬終於又要推出新電視劇作品了，《去問星星吧》即將在1月4日播出並搭配浪漫喜劇女王孔曉振，兩人將展開一場在外太空的浪漫故事。李敏鎬也來到了《You Quiz》作客，這也是他出道以來首度參與談話型綜藝節目演出。

日前tvN《You Quiz》在預告中搶先公開了演員李敏鎬即將出演節目的片段，從2008年曾經出現在綜藝節目《明星金鐘》之後就在也沒上過綜藝，本次算是首度重新挑戰，也喚醒了李敏鎬15年來隱藏的綜藝感。



李敏鎬是模特兒出身，而他也在節目中提到曾在學生時期就到SM試鏡，大約試鏡了3次左右，「確信的SM獎」這個項目，連主持人劉在錫聽了都覺得起雞皮疙瘩。而講到李敏鎬，不能不說到他的成名作品《花漾男子》，李敏鎬飾演的F4成員具俊表，也讓他就此開啟了韓流明星的演藝生涯。



李敏鎬表示，雖然具俊表這個角色是財閥富二代，但當時的他卻正在經歷自己最辛苦的時期，跟朋友一起去餐廳吃飯的時候，總是因為太投入具俊表這個角色，而使喚著別人說「喂！你烤一下肉」「不把門關上是在幹嘛」之類的話。後來當李敏鎬參與Apple TV《柏青哥》的試鏡現場，對評審委員做了逆向的提問，而讓評審們都濕了眼眶，不知道是什麼樣的關鍵問題呢？



李敏鎬睽違15年展現的反轉綜藝感，將在最新一集的《You Quiz》節目，12月25日晚間播出，李敏鎬甚至還被劉在錫誇讚「你這麼幽默為什麼現在才來上綜藝節目」，讓觀眾們期待本次的節目內容。李敏鎬與孔曉振合作演出的tvN新電視劇作品《去問星星吧》也將於2025年1月第一週播出。



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