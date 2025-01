李準基澳門首個唱跳足近四小時 唱《APT》掀全場高潮

韓國人氣演員兼歌手李準基12月28日,於新濠影滙綜藝館完成首個澳門個人演唱會《2024 LEE JOON GI ASIA TOUR in MACAU》,實刀未老的他唱跳三個半小時,盡展平時在韓劇中少見的歌唱及跳舞實力外亦對現場粉絲有求必應,一如既往的寵粉。

李準基以一身紅黑打扮現身,連續帶來了《THANK YOU》、《NOW》及《CANT' BE SLOW》三首快歌炒熱現場氣氛。及後他隨即用中英兩語與粉絲打招呼:「大家好,I can hear you!好久不見,Miss you guys so much,食飯了嗎?好想念大家,我是李準基。」李準基表示這次終於有機會到訪為大家表演與見面,大讚澳門是一個帥氣的地方。由於已超過五年沒有到訪港澳地區,他亦有向等待已久的粉絲道歉,表示一直都很想趕快和大家見面。

接着轉換氣氛,李準基唱出了《愛心樹》和《For a While》等抒情歌,投入感情的歌聲打動在場所有觀眾的心。李準基出道多年拍下多部代表作,當然少不了演唱多首OST,包括電影《王的男人》、韓劇《狗和狼的時間》及《步步驚心:麗》等,配合螢幕上的經典場面,仿佛帶粉絲回到劇集中,相信勾起了大家不少回憶。他也笑言不少作品已經10年以上,自言老了不少,感謝亦辛苦大家喜歡了他一段很長的時間。

向來寵粉的李準基對粉絲全晚有求必應,除了向幸運粉絲送出簽名海報又自拍外,亦用心地練習了多首中文歌,包括五月天《知足》、八三夭《想見你》、張國榮《當年情》,以及為了澳門場特別準備的Dear Jane《哪裡只得我共你》。提到張國榮時,李準基自言剛才唱得非常感動:「我從小到大是看着張國榮的作品長大,他是我很尊敬的前輩,所以想將《當年情》獻唱給大家。剛剛唱到有點感動,現場應該也有當年與我一樣喜歡張國榮的人。」

演唱會尾聲部分,李準基帶來了一連串K-Pop翻跳舞台,除了防彈少年團柾國的《Standing Next to You》外,他更換上BIGBANG GD最近帶起熱潮的頭巾造型,大跳《POWER》及《HOME SWEET HOME》,跳得有板有眼的他實力完全不輸愛豆!最後李準基更帶來了熱爆全球的《APT》,令氣氛達至另一個高峰,全場觀眾亦站立起來,演唱會在歡樂熱鬧的氣氛下圓滿結束。

