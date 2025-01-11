李準基澳門首個唱跳足近四小時 唱《APT》掀全場高潮

韓國人氣演員兼歌手李準基12月28日，於新濠影滙綜藝館完成首個澳門個人演唱會《2024 LEE JOON GI ASIA TOUR in MACAU》，實刀未老的他唱跳三個半小時，盡展平時在韓劇中少見的歌唱及跳舞實力外亦對現場粉絲有求必應，一如既往的寵粉。

李準基以一身紅黑打扮現身，連續帶來了《THANK YOU》、《NOW》及《CANT' BE SLOW》三首快歌炒熱現場氣氛。及後他隨即用中英兩語與粉絲打招呼：「大家好，I can hear you！好久不見，Miss you guys so much，食飯了嗎？好想念大家，我是李準基。」李準基表示這次終於有機會到訪為大家表演與見面，大讚澳門是一個帥氣的地方。由於已超過五年沒有到訪港澳地區，他亦有向等待已久的粉絲道歉，表示一直都很想趕快和大家見面。

接着轉換氣氛，李準基唱出了《愛心樹》和《For a While》等抒情歌，投入感情的歌聲打動在場所有觀眾的心。李準基出道多年拍下多部代表作，當然少不了演唱多首OST，包括電影《王的男人》、韓劇《狗和狼的時間》及《步步驚心：麗》等，配合螢幕上的經典場面，仿佛帶粉絲回到劇集中，相信勾起了大家不少回憶。他也笑言不少作品已經10年以上，自言老了不少，感謝亦辛苦大家喜歡了他一段很長的時間。

向來寵粉的李準基對粉絲全晚有求必應，除了向幸運粉絲送出簽名海報又自拍外，亦用心地練習了多首中文歌，包括五月天《知足》、八三夭《想見你》、張國榮《當年情》，以及為了澳門場特別準備的Dear Jane《哪裡只得我共你》。提到張國榮時，李準基自言剛才唱得非常感動：「我從小到大是看着張國榮的作品長大，他是我很尊敬的前輩，所以想將《當年情》獻唱給大家。剛剛唱到有點感動，現場應該也有當年與我一樣喜歡張國榮的人。」

演唱會尾聲部分，李準基帶來了一連串K-Pop翻跳舞台，除了防彈少年團柾國的《Standing Next to You》外，他更換上BIGBANG GD最近帶起熱潮的頭巾造型，大跳《POWER》及《HOME SWEET HOME》，跳得有板有眼的他實力完全不輸愛豆！最後李準基更帶來了熱爆全球的《APT》，令氣氛達至另一個高峰，全場觀眾亦站立起來，演唱會在歡樂熱鬧的氣氛下圓滿結束。

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