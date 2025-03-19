李准基被追徵9億稅款！提起申訴：國稅廳此次判定與過往處理方式截然不同

19日，據韓媒《Field News》獨家報導，演員李準基因涉嫌通過個人企劃公司轉移收入規避個人所得稅，被首爾江南稅務署追繳約9億（韓幣，下同）稅款。 目前，李準基已向稅務裁判院提起申訴，案件進入法律程序。

2023年秋季，江南稅務署對李準基及其所屬經紀公司Namoo Actors展開稅務調查，李準基2014年成立的個人企劃公司JG Entertainment與Namoo Actors之間的資金往來牽扯其中。 根據合約Namoo Actors將李準基的演出費支付至JG Entertainment帳戶，後者以法人名義申報並繳納24%的法人稅。 但國稅廳認為，該款項實際應認定為李準基的個人所得，需按最高45%的個稅稅率補繳差額，故追征9億。

對此，李準基方面表示強烈異議。 Namoo Actors相關人士稱，公司一直遵循稅務專家指導，沿用行業慣例進行申報，「國稅廳此次判定與過往處理方式截然不同」。 其強調，稅務學界對此類交易性質存在爭議，因此決定通過法律途徑尋求裁決。



公開資料顯示JG Entertainment由李準基與其父共同經營，2022-2023年公司年銷售額分別為23.55億、10.67億，主營收入除演出費外還包括房產租賃。 該公司2016年起在仁川西區購置多處房產用於投資，2021年更以29.5億購入青羅某頂層公寓作為總部。 儘管當地傳聞該豪宅為李準基居所，但其經紀公司澄清：「此處僅為辦公及練習場地，國稅廳實地調查已確認無居住痕跡。」



目前，案件仍在審理中，李準基方面表示將尊重司法程序，同時強調「所有稅務申報均經專業團隊審核，不存在主觀逃稅意圖」。

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