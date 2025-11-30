黄宝拉家庭旅行不小心把大伯河正宇豪宅曝光了：这就是那传闻1000亿的海景房啊

演员黄宝拉近日在YouTube上公开与家人到夏威夷旅行的影片，意外让小叔、影帝河正宇在当地的房子曝光，再度掀起讨论。

黄宝拉在近期公开的vlog中透露这趟旅行是带著爸妈、老公车贤宇以及儿子一起同行，算是给辛苦一整年的父母一个放松假期。 她笑说之所以选夏威夷，是因为「孩子能安全玩耍、水土也舒服」，再加上儿子满周岁后想留下特别的回忆，因此才决定出国走走。



不过她也坦言自己其实已经去过夏威夷十几次，原本并没有什么特别期待，但真正的理由是——河正宇在夏威夷本来就有房子，他们这次直接住在那里，不但能自己煮饭，还能大幅节省旅费。 她直白地说：「最重要的是，这样去夏威夷最省钱，花不了多少钱。」

影片中也曝光河正宇位於海边的豪宅，视野开阔、能直接看到海景的高楼层公寓相当亮眼。 黄宝拉到当地后立刻照惯例到超市采买，不过马上被物价吓傻，「真的太贵了！光是在韩人超市就刷了300美金。」因此全家商量后决定外食缩减到「两天一次」。



河正宇长期在夏威夷置产的消息其实早已不是秘密，据悉他一年大约有四个月待在当地。 早前他曾在YouTube节目《心酸的哥哥申东烨》中被亏「在夏威夷买了千亿的房子，税要怎么付？」好友成东镒也搞笑补枪说那房子「贷款 998 亿」，让现场笑翻。 河正宇则淡定回应自己「向夏威夷水协贷款」，幽默感满分。



这回因黄宝拉的家庭vlog，河正宇的海景豪宅再度成为焦点，也让不少网友好奇：「豪宅到底多美？」、「夏威夷物价真的吓人！」、「是不是真的超过1000亿啊」、「孩子有这么有钱的大伯实在是太幸福了」等，讨论热度持续走高。

