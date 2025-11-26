罕見同框在花圈！李在明、李明博兩任總統齊悼李順載，韓國哀悼氛圍升至最高點

韓國演藝圈25日傳來噩耗——資深國民演員李順載於當天辭世，享耆壽91歲，靈堂設於首爾峨山醫院。這位跨越世代、從戲劇到政界都留下深刻足跡的老前輩離開人世，不只影劇圈齊聲哀悼，連政界也同樣掀起一波追思潮。

韓國總統李在明也在官方SNS上發文悼念他，表示：「老師留下的作品和訊息，將成為韓國珍貴的文化遺產。作為跨世代都受到愛戴的國民演員，我會永遠記住他。」並為靈堂送去了花圈。而前總統李明博也同樣送去了花圈，一左一右放在李順載的遺像前，兩代總統的弔唁也足以見得李順載在娛樂圈的地位。

不分朝野，各界政治人物也陸續送上追悼，金民錫國務總理、首爾市長吳世勳、前大邱市長洪準杓等人都在社群上表達哀思。 其中吳世勳更是第一時間前往靈堂弔唁，格外引人關注。





文化體育觀光部長官崔輝榮也親自到靈堂弔唁，並宣布追授李順載「金冠文化勳章（1等級）」，肯定他70年來在戲劇、電影、廣播等領域對韓國文化藝術與國民生活的深刻貢獻。 崔輝榮感性表示：「老師在演藝生涯中，一直陪伴國民哭與笑，他的足跡會被永遠記住。」

從演藝圈到政界都掀起悼念浪潮，足見李順載在韓國社會的地位。他不僅是時代的見證者，更是跨越世代、深受民眾愛戴的「國民演員」。 他的離世，也讓無數觀眾與後輩藝人倍感惋惜。

