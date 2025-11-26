罕见同框在花圈！李在明、李明博两任总统齐悼李顺载，韩国哀悼氛围升至最高点

韩国演艺圈25日传来噩耗——资深国民演员李顺载於当天辞世，享耆寿91岁，灵堂设於首尔峨山医院。这位跨越世代、从戏剧到政界都留下深刻足迹的老前辈离开人世，不只影剧圈齐声哀悼，连政界也同样掀起一波追思潮。

韩国总统李在明也在官方SNS上发文悼念他，表示：「老师留下的作品和讯息，将成为韩国珍贵的文化遗产。作为跨世代都受到爱戴的国民演员，我会永远记住他。」并为灵堂送去了花圈。而前总统李明博也同样送去了花圈，一左一右放在李顺载的遗像前，两代总统的吊唁也足以见得李顺载在娱乐圈的地位。

不分朝野，各界政治人物也陆续送上追悼，金民锡国务总理、首尔市长吴世勋、前大邱市长洪准杓等人都在社群上表达哀思。 其中吴世勋更是第一时间前往灵堂吊唁，格外引人关注。





文化体育观光部长官崔辉荣也亲自到灵堂吊唁，并宣布追授李顺载「金冠文化勋章（1等级）」，肯定他70年来在戏剧、电影、广播等领域对韩国文化艺术与国民生活的深刻贡献。 崔辉荣感性表示：「老师在演艺生涯中，一直陪伴国民哭与笑，他的足迹会被永远记住。」

从演艺圈到政界都掀起悼念浪潮，足见李顺载在韩国社会的地位。他不仅是时代的见证者，更是跨越世代、深受民众爱戴的「国民演员」。 他的离世，也让无数观众与后辈艺人倍感惋惜。

