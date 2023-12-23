金東旭結婚了♥新娘首曝光曾是「少女時代預備成員」 秀英也到場祝賀！

金東旭在今年8月宣佈將在冬天舉行婚禮，當時所屬社Keyeast表示：「準新娘是兼具美貌與才氣的圈外人，兩人以信任為基礎認真交往，最終結出了結婚這一美麗的果實。」

22日，金東旭在明洞教堂舉行婚禮，引發人們的好奇心的新娘身份也被公開。新娘 Stella Kim 是美國出身的僑胞，她曾SM娛樂公司練習生出身，以少女時代預備成員而聞名。據悉，Stella Kim 曾來往於韓國和美國進行練習生生活，但是因爲父母的反對沒能簽約。最終考入紐約大學，擔任化妝品品牌全球行銷專家。

當天，少女時代崔秀英在 IG 上傳婚禮照片，並寫下：「比想象的...還要美麗，是王妃嗎？希望今天所有的祝福都指向你，祝賀你。」照片中，金東旭和 Stella Kim 正在教堂舉行婚禮，還有秀英和身穿婚紗的 Stella Kim 一起露出燦爛的笑容。



此外，演員鄭雨盛、車太鉉、柳海鎮、申河均、吳政世、李清娥、鄭敬淏、金材昱等人也作爲賓客出席。

而金東旭今年一口氣出演《偶然遇見的你》和《有利的詐欺》兩部劇後，日前也確定擔任SBS新劇《雖然不強大但很有魅力的重案組》男主角。該劇是犯罪調查喜劇，講述全國倒數第一的重案組，和最頂尖的菁英重案組組長相遇，成為最強組合的故事。



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