南宮珉義氣客串《一吻爆炸》，再度化身「千元律師」千智勳驚喜回歸！吻戲火辣開播即登Netflix全球第2

實力派演員南宮珉確定特別出演 SBS 熱門水木劇《一吻爆炸》，以經典角色「千元律師」千智勳之姿再次登場，令劇迷驚喜不已。

根據韓媒14日報導，南宮珉因與《一吻爆炸》金宰賢導演的深厚合作情誼，爽快答應客串演出。 他先前在金宰賢導演執導的《千元律師》以「千智勳律師」一角創下全國最高15.2%收視，人氣與實力兼具，這次再度以經典角色亮相，對粉絲而言堪稱夢幻回歸。



值得一提的是，《一吻爆炸》女主角安恩真曾與南宮珉在大熱MBC劇《戀人》中合作，兩人當時的默契深受觀眾喜愛，因此這回再次同框，也讓期待值大幅提升。



《一吻爆炸》開播即爆紅，登上 Netflix 全球第2名

《一吻爆炸》於12日首播後熱度迅速攀升，由張基龍、安恩真主演，講述一名為了生計而假扮已婚媽媽混入公司工作的單身女子，與逐漸愛上她的直球系組長之間的雙向暗戀浪漫故事，甜蜜張力十足。



劇集從第一集就貢獻火辣纏綿的吻戲，觀眾反響也十分熱烈。 根據 OTT 排名統計平台 FlixPatrol 數據，截至11月13日，該劇已登上 Netflix 全球第2名，展現強大海外人氣。

製作組表示「浪漫喜劇最重要的是男女主角化學反應」，張基龍與安恩真在拍攝現場彼此照顧，表現出絕佳默契，也讓劇中孔志赫與高多林的情感線更加自然動人。並強調從第3集起，女主角加入新部門後，雙方正式展開「互相暗戀卻不敢告白」的心動攻防戰，希望觀眾多多期待。



SBS新劇《一吻爆炸》每週三、四晚上9點播出，海外 OTT 由 Netflix 同步上架。



