樂童音樂家AKMU出走YG！12年合作正式畫下句點，梁鉉錫主動鼓勵離巢「永遠是家人」兄妹手寫信行大禮道別

韓國「國民兄妹組合」樂童音樂家AKMU（李燦赫、李秀賢）宣布結束與YG娛樂自出道以來長達12年的合作關係，正式離巢。

YG娛樂今（21）日公開聲明，透露早在 6 個月前，梁鉉錫總製作人曾到兄妹倆的家中共進晚餐，一同回憶自 2012 年《K-Pop Star 2》初次相遇以來的 12 年點滴，也傾聽 AKMU 對未來的真心煩惱。



據悉，AKMU唯一的苦惱是：要繼續留在陪伴自己成長的 YG，還是勇敢獨立，迎接全新挑戰？ 梁鉉錫當時主動勸離，表示：「離開 YG、在新的環境進行音樂活動，也會是很棒的經驗。」並承諾會在背後全力支持兄妹倆。 在他的鼓勵與支持下，AKMU最終決定踏上新的道路。

YG 也透露，AKMU直到最後都表示「我們永遠是 YG 家人」，還親手寫信交給梁鉉錫，並行大禮致謝。



AKMU自 2013 年奪下《K-Pop Star 2》冠軍後隨即選擇加入 YG，2014 年推出《200%》《Give Love》等作品迅速走紅。 兄妹憑獨特創作力與清新音色，12 年來打造多首國民級金曲，是韓國樂壇少見的長壽創作組合。

YG感謝AKMU這段時間為大眾帶來的音樂與感動，公司依舊會視他們為家人，將持續支持他們的音樂旅程，也希望粉絲們能為AKMU的新挑戰送上最大的祝福。



