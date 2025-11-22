婚纱造型从没失手！申敏儿戏里美成经典，如今真的要穿上属於自己的白纱了，现实婚礼更让人期待

韩国演艺圈最近最甜的消息，就是申敏儿和金宇彬宣布交往 10 年后正式步入婚姻！消息一出，除了满满祝福，网友们最期待的竟然是——「申敏儿婚礼上穿婚纱会美成什么样？」

两人大方宣布将於12月20日在首尔举行非公开婚礼，只邀请家人与亲友到场，低调又温暖。 虽然是小型婚礼，但讨论度依然爆棚，因为申敏儿过去在多部作品中穿过婚纱，每一次都美到让人惊呼「这根本婚纱教科书吧！」

她从《我女友是九尾狐》就靠甜美魅力奠定「国民初恋系女神」地位；到《明日与你》中扮演宋玛琳，以深V纯白修身裙登场，当时还挂起了「简约风」婚纱的热潮；《海岸村恰恰恰》饰演牙医尹惠珍时，她以白纱造型亮相，清新又优雅，播出当时直接冲上热搜。 后来在2024年《因为不想吃亏》里，她挑战粉色蕾丝蛋糕婚纱裙搭配深红手套、皇冠与头纱，华丽又特别，完全是「婚纱驾驭能力满分的女演员」；同剧中另一套重工蕾丝婚纱配发箍式王冠，配上申敏儿的招牌笑容，更是宛若天仙下凡，甜美度爆表！因此不少网友已经开始在论坛、SNS「挖旧照」重温她的婚纱名场面，大赞：「剧里都这么美，现实婚礼一定是传说级」「申敏儿婚纱=零失误」「期待爆表」。





而男主角金宇彬的气场也不遑多让。 188cm的身高加上模特儿出身的身形，每次穿西装都帅得像走红毯，让粉丝已经开始替两人的婚纱照脑补成「最强视觉夫妇」。



看著两人 2015 年认爱后一路走到今天，尤其金宇彬生病时申敏儿始终陪在身旁，不少粉丝也感动表示：「10 年爱情终於开花结果」「他们真的太值得幸福了」。如今这对韩剧级的「真人CP」终於要迎来人生大事，大家最期待的，就是这位「婚纱专业户」申敏儿，会在自己的婚礼上以什么样的造型惊艳全场！

