月中現身香港穿寬鬆裙引「孕肚」疑雲！申敏兒方火速否認：沒有懷孕！

韓娛圈頂流CP申敏兒與金宇彬交往10年，終於在昨日（20日）宣布即將於12 月20 日步入婚姻，消息一出立刻引爆韓網。 不過就在外界紛紛送上祝福的同時，也有人好奇這麼突然公佈婚期，是否因為「有喜」。 對此，兩人所屬的 AM Entertainment 火速出面澄清，強調「絕對不是婚前懷孕」，一刀劃清所有揣測。

AM Entertainment 表示，兩人將在首爾某處與雙方家人、親友低調舉行非公開婚禮，並承諾婚後依然會把演員本業做好，回報粉絲多年支持。 由於申敏兒日前在香港出席「2025 Disney+ 原創內容發布會」活動時以寬鬆造型亮相，被網友覺得「好像圓了一點」，才讓謠言越傳越烈，公司也強調所有推測毫無根據。



婚禮雖然只剩一個月，但目前確定的只有日期與地點，將會在新羅酒店舉行，至於主婚人、主持人、祝歌等全部都還沒定案，看得出兩人真的相當低調。

申敏兒與金宇彬自2015年認愛後一路攜手至今，特別是在金宇彬罹癌治療的艱難日子裡女方不離不棄的陪伴更是感動不少粉絲。 如今他們終於要結為連理，網友也紛紛留言「等這一天等很久了」、「真的是最讓人看好的神仙情侶」。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞