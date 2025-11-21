玄彬、孙艺真「夫妻制霸」青龙电影奖！网友却狂喊「看不懂」引爆争议：史上最难服气

韩国影坛盛事《第46届青龙电影奖》19日晚落幕，结果却爆出巨大争议！现实中的明星夫妻档玄彬（炫彬）与孙艺真（孙艺珍）在典礼上「情场、战场两得意」，双双夺下影帝、影后头衔，引发韩国网友一片哗然，直呼：「这安排也太戏剧化了！」

这场被韩媒形容为「史无前例」的画面，发生在19日晚间的颁奖典礼上。 玄彬凭藉谍战片《哈尔滨》中精彩的演出成功夺得最佳男主角; 而爱妻孙艺真则以电影《徵人启弑》（又译《无可奈何》、《选择有罪》）中饰演失业一家之主的妻子「美莉」一角，击败众多强敌，登上影后宝座。 两人更与朴珍荣、林润娥一起获颁「人气明星奖」，成了现场最亮眼的夫妻档。



但不少网友却对得奖名单难以接受。 首先是玄彬击败《徵人启弑》中展现精湛演技的李炳宪，引来讨论; 更热议的焦点则是孙艺真在《徵人启弑》中其实属「配角级」戏份，却获颁影后，被认为评选基准疑点重重。 并且《徵人启弑》导演朴赞郁先前就曾公开表示，在孙艺真确定出演后确实为她的角色增加了戏份。 这个说法在孙艺真获奖后更被拿来大做文章，让人质疑是否为了「冲奖」而特别调整戏份。



今年影帝入围名单竞争激烈，包括李炳宪、朴正民、薛景求、曹政奭等实力派都在名单之列；影后则有李慧英、宋慧乔、李在仁、林润娥等强棒。 相比之下，孙艺真在片中饰演男主角万秀的妻子「美莉」，戏份较轻，角色偏向陪衬，因此连入围都引来不少争议。



有网友直言：「孙艺真这角色真的不突出，《徵人启弑》根本是李炳宪的独角戏吧。」也有人说：「颁奖名单至少要让人信服，才会让电影节有公信力。」整体网路反应大多认为此次影后「颁得太硬」。

本届青龙奖最终由《徵人启弑》风光拿下最佳作品、最佳女主角等6项大奖，成为最大赢家。然而这对超明星夫妻的「完美获奖剧本」，却让这场本该属於电影人的盛宴，意外沦为网友热议的「分猪肉大会」。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻