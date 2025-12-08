李敏鎬＆文佳煐有望合作《鬼怪》、《親愛的X》導演新作《夜香》！古裝劇＋偽骨科設定，大家期待嗎？

李敏鎬＋文佳煐算是很新鮮的組合，還是古裝劇題材和偽骨科的設定，大家期待嗎？

古裝劇《夜香》（밤의 향）改編自同名網路漫畫，講述在女性被壓迫的朝鮮時代，拒絕自己命運、忠實於自己慾望的一個女人徐弘，和雖然愛著她但是接受自己命運、隱藏自己慾望的一個男人徐載河，火熱又悲傷的故事。是曾執導過《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》、《Sweet Home》、《親愛的X》等熱門劇的李應福導演的新作。

今日（8日）有韓媒報導，將由李敏鎬和文佳煐擔任男女主角，兩位人氣演員是否會合作也備受關注！

李敏鎬有望飾演「徐載河」一角，他在和睦的家庭長大，但在父親去世之後生活崩塌，之後擁有漢陽首富徐東元的兒子這個新身份，他對妹妹徐弘有著複雜的感情；文佳煐有望飾演漢陽首富的獨生女「徐弘」一角，在對女種種束縛的朝鮮時代下，她走出一條自己的人生道路。



李敏鎬在2006年通過《秘密的校園》出道後，通過《花樣男子》躋身韓流明星。之後出演《城市獵人》、《城市獵人》、《繼承者們》、《藍色大海的傳說》、《信義》、《The King：永遠的君主》、《柏青哥》系列等多部熱門作品。



文佳煐2006年以兒童演員出道，憑藉《名不虛傳》、《偉大的誘惑者》、《加油吧威基基》、《那個男人的記憶法》、《女神降臨》、《瑞草洞》等成爲大勢演員。與具教煥合作的電影《後來的我們：如果我們》將在31日上映。



