李星民確定加盟《風向GO》第二季！與劉在錫同行展開「無計劃海外旅行」，首季爆紅超4300萬觀看

實力派演員李星民今日通過所屬社證實，確定加入高人氣旅行真人秀《風向GO》第二季，將遵守第一季的約定，與劉在錫等人一同踏上全新的「隨風而行」海外旅程，讓粉絲期待值瞬間飆升。

《風向GO》為劉在錫主持的YouTube節目《藉口GO》延伸出的旅遊企劃，源自演員黃晸玟在節目中口誤，把節目名稱說成「風向GO」，進而意外促成這趟旅行。節目於去年11月推出第一季，由劉在錫、池錫辰、黃晸玟、梁世燦四人前往越南，主打「NO APP、NO預約、NO計劃、隨風而行」，僅憑節目組提供的一本手冊自主安排行程，近乎原始旅遊的設定使節目從一眾韓綜中脫穎而出。



不同於傳統韓綜精心安排路線，《風向GO》更像一支自然的旅行 vlog，三位綜藝咖配上一位超大牌影帝的組合更極具新鮮感：池錫辰負責導遊殺價，黃晸玟個性直爽「易怒」，劉在錫和梁世燦則擅長安撫協調，笑點密度高、幾乎無冷場，化學反應意外超強。

在短影片盛行的趨勢中，《風向GO》每集長達一小時四五十分鐘，仍成功吸引大批觀眾，截至目前四集累計觀看次數突破 4300萬，更有網友將其封為「2024年的《兩天一夜》」。



李星民在第一季就曾被節目組邀請，可惜因拍戲檔期無法參與。當時他以影片留言方式承諾道：「我參加才會有趣耶！如果有下一次機會，我一定會出席。」李星民以穩重幽默的形象深受大眾喜愛，網友敲碗第一季成員保持不變，期待李星民加入後擦出全新火花。



