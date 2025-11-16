《秘书镇》李瑞镇&金光奎遇上火热积极的东方神起允浩，两人被榨干到崩溃大笑：热情对身体有害！

SBS 综艺节目《对於我来说过於刻薄的经纪人－秘书镇》公开了东方神起瑜卤允浩篇的「热情爆发现场」，李瑞镇和金光奎作为经纪人在照顾「热情的代表」允浩时狂冒冷汗。XDDD

▼「那家伙本身就让我很累」— 李瑞镇的真心吐露

《秘书镇》最新一集〈太辛苦了。金光奎×李瑞镇，面对热情满到溢出的瑜卤允浩的地狱经验〉中，描绘了两位演员作为瑜卤允浩的经纪人所经历的艰难一天。

影片中两人以无力的表情并肩坐著，李瑞镇说：「那家伙本身就让我精神上很累。」吐露了令人哭笑不得的抱怨。



金光奎也说：「我真的太累了。」呈现出完全耗尽体力的模样。相反地，瑜卤允浩则表示：「我差点气炸。」对两人的「经纪人业务」表示不满，引发现场大爆笑。

▼在音乐节目现场「热情爆发」…「让他们看看为什么我是瑜卤允浩！」

接著的画面中，李瑞镇和金光奎陪同瑜卤允浩前往音乐节目。舞台前彩排时，瑜卤允浩与舞者们一起喊著：「让他们确实看看为什么我是瑜卤允浩！」气势满满。

看到这一幕的李瑞镇双手合十，对金光奎说：「我们也来让他们看看为什么我们是《秘书镇》吧。」模仿瑜卤允浩的能量，引发笑声。



在待机室里，两人的「经纪人模式」也没有停止。李瑞镇准备咖啡，金光奎蒸包子，为「热情满溢」的他持续提供贴心照料。





他们还帮他擦汗、协助舞台准备等，度过了一整天不输专业经纪人的忙碌行程。

▼「挑战地狱」（Challenge地狱）… 金光奎化身撞墙摄影师

尤其是瑜卤允浩与后辈拍摄挑战影片时，金光奎亲自拿起相机进行拍摄。他热情地调整角度后，最后竟撞上墙壁，上演「身体搞笑」，让现场笑成一片。



金光奎在访问中吐露：「今天一天真的是挑战地狱。」而李瑞镇则以彷佛被行程榨干的表情说：「整个气都被吸走了。」再度引发笑声。

▼「对身体最不好的一种情是热情」— 金光奎名言诞生



拍摄结束后，金光奎在与制作组的访谈中说：「对身体最不好的一种情，就是热情。」让现场再度爆笑。与「热情满溢」瑜卤允浩共度一天的两人虽然体力耗尽，但为观众呈现出综艺的精髓，带来温暖又好笑的时刻。



SBS 综艺《对於我来说过於刻薄的经纪人－秘书镇》是演员李瑞镇成为演艺界明星的「一日经纪人」，亲自执行经纪人现实工作的真人秀节目。

这一集里，「热情」的代名词瑜卤允浩登场，呈现了让李瑞镇和金光奎彻底脱力的能量爆发一天。观众们表示：「瑜卤允浩的能量都从画面溢出来了」、「金光奎的『对身体最不好的一种情是热情』根本是今年的名台词」反应相当热烈。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻