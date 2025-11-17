NewJeans一句「我們回來了」卻讓HYBE更頭痛：難道以後工作人員都得戴密錄器？

韓國知名娛樂評論家河宰根近日撰文指出，隨著NewJeans宣布回歸，HYBE與旗下廠牌ADOR 不但沒有鬆一口氣，反而面臨更棘手的局面。雖然 HYBE 早就表明等待NewJeans回歸，但眼下的情況卻遠比想像複雜。

河宰根評論家首先提到，11月12日 ADOR 就Haerin、Hyein兩名成員的回歸做出立場說明，表示兩人「經家人與公司深度討論後，決定尊重法院判決並履行專屬合約」。然而評論家指出，問題在於──聲明中沒有任何針對過去爭議的道歉、反省或事實說明。

他直言，這場風波曾在K-pop產業掀起巨浪，也讓 HYBE／ADOR 及其他藝人遭受巨大損失，「難道只要一句『回來了』就能當作什麼都沒發生」？既然成員們表示願意遵守法院判決，那就必須交代──為何當初提出那些未被法院接受的主張？法官在判決書裡逐條反駁 NewJeans 方面的主張，既然接受了結果，就意味認同先前主張有誤，因此理應做出合理說明。



更令人困惑的是：其餘 3 人自行發布「回歸宣言」

河宰根評論家接著指出，更讓外界錯愕的是其餘三名成員──Minji、Hanni、Danielle──竟未經 ADOR 同意，就自行發布回歸聲明：「經過慎重討論後，我們決定回到 ADOR。因為一名成員目前在南極，導致回覆延遲；但 ADOR 一直沒有回覆我們，所以不得已自行公開立場。」

評論家批評成員「離隊時單方面宣告，回來時也同樣單方面宣告」，更甚者，聲明中不僅沒有道歉，還帶有指責 ADOR「沒有回應」的意味，彷彿理直氣壯地將責任推回公司。甚至還傳出成員在與 ADOR面談時，提出了「回歸的前提條件」。河宰根評論家反問：「在這種局面下，他們真的有資格提出條件嗎？」

HYBE的兩難：想收，也怕收

HYBE 之所以期待 NewJeans 回歸，是希望團體能以正常狀態重新活動，而不是在未釐清爭議的情況下草率歸隊。尤其三名成員過去的行為備受質疑，若未來在活動中再次混合真話與假話公開爆料，HYBE／ADOR可能立刻陷入新的泥沼。

甚至有業界人士半開玩笑地說，「為避免未來發生爭議，員工恐怕都得戴上密錄器（body cam；隨身攝錄機；紀錄儀）工作」。這些狀況讓 ADOR對三名成員的「真心」產生懷疑──ADOR 的第一反應是「正在確認其真意」，反映出雙方信任已被嚴重侵蝕。



收也不是、不收也不是

接下來 HYBE與ADOR將分別與成員們進行個別面談，但每一步都充滿風險：

▼若接受全部成員回歸，是否會影響 3 人與剩餘 2 人的關係？

▼HYBE旗下其他藝人與粉絲會如何看待？

▼能否正常進行工作協作？

▼市場會否重新接納被質疑誠信的偶像？

但若拒絕回歸，又等於割捨一組極具價值的團體──讓 HYBE 陷入更深的兩難。



最後河宰根評論家總結：「此次事件中，HYBE／ADOR 是受害者；然而加害方只需一句話就宣布回歸，而受害者卻必須承受更深重的苦惱。不論最終接納或拒絕，HYBE都難以避免更加擴大的損失。」

