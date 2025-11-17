NewJeans一句「我们回来了」却让HYBE更头痛：难道以后工作人员都得戴密录器？

韩国知名娱乐评论家河宰根近日撰文指出，随著NewJeans宣布回归，HYBE与旗下厂牌ADOR 不但没有松一口气，反而面临更棘手的局面。虽然 HYBE 早就表明等待NewJeans回归，但眼下的情况却远比想像复杂。

河宰根评论家首先提到，11月12日 ADOR 就Haerin、Hyein两名成员的回归做出立场说明，表示两人「经家人与公司深度讨论后，决定尊重法院判决并履行专属合约」。然而评论家指出，问题在於――声明中没有任何针对过去争议的道歉、反省或事实说明。

他直言，这场风波曾在K-pop产业掀起巨浪，也让 HYBE／ADOR 及其他艺人遭受巨大损失，「难道只要一句『回来了』就能当作什么都没发生」？既然成员们表示愿意遵守法院判决，那就必须交代――为何当初提出那些未被法院接受的主张？法官在判决书里逐条反驳 NewJeans 方面的主张，既然接受了结果，就意味认同先前主张有误，因此理应做出合理说明。



更令人困惑的是：其余 3 人自行发布「回归宣言」

河宰根评论家接著指出，更让外界错愕的是其余三名成员――Minji、Hanni、Danielle――竟未经 ADOR 同意，就自行发布回归声明：「经过慎重讨论后，我们决定回到 ADOR。因为一名成员目前在南极，导致回覆延迟；但 ADOR 一直没有回覆我们，所以不得已自行公开立场。」

评论家批评成员「离队时单方面宣告，回来时也同样单方面宣告」，更甚者，声明中不仅没有道歉，还带有指责 ADOR「没有回应」的意味，彷佛理直气壮地将责任推回公司。甚至还传出成员在与 ADOR面谈时，提出了「回归的前提条件」。河宰根评论家反问：「在这种局面下，他们真的有资格提出条件吗？」

HYBE的两难：想收，也怕收

HYBE 之所以期待 NewJeans 回归，是希望团体能以正常状态重新活动，而不是在未厘清争议的情况下草率归队。尤其三名成员过去的行为备受质疑，若未来在活动中再次混合真话与假话公开爆料，HYBE／ADOR可能立刻陷入新的泥沼。

甚至有业界人士半开玩笑地说，「为避免未来发生争议，员工恐怕都得戴上密录器（body cam；随身摄录机；纪录仪）工作」。这些状况让 ADOR对三名成员的「真心」产生怀疑――ADOR 的第一反应是「正在确认其真意」，反映出双方信任已被严重侵蚀。



收也不是、不收也不是

接下来 HYBE与ADOR将分别与成员们进行个别面谈，但每一步都充满风险：

▼若接受全部成员回归，是否会影响 3 人与剩余 2 人的关系？

▼HYBE旗下其他艺人与粉丝会如何看待？

▼能否正常进行工作协作？

▼市场会否重新接纳被质疑诚信的偶像？

但若拒绝回归，又等於割舍一组极具价值的团体――让 HYBE 陷入更深的两难。



最后河宰根评论家总结：「此次事件中，HYBE／ADOR 是受害者；然而加害方只需一句话就宣布回归，而受害者却必须承受更深重的苦恼。不论最终接纳或拒绝，HYBE都难以避免更加扩大的损失。」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻