BTS Jimin＆柾國旅綜《Are you Sure ?!》第二季預告終於公開！無預警被通知有夠慌：「真的太過分了XD」

Disney+ 官方在今天公開了 BTS 防彈少年團 Jimin 和柾國的旅行綜藝《Are you Sure ?!》第二季的首波預告，影片中的兩人是在退伍一週後就突然被宣告要出發去旅行，慌張整理行李的模樣相當逗趣。

Jimin 與柾國對於突如其來開始的旅行，無法隱藏驚訝與慌張。柾國說著「為什麼叫我整理行李？？」而感到荒唐，Jimin 也是一邊整理一邊回應「真的太過分了！！」



此外，喊著「火車是要開了嗎？」一邊拖著行李在車站奔跑的兩人模樣，呈現出各種突發狀況的原樣。也有似乎暗示節目中第一次告白（指第一次發言或揭露心聲）的瞬間一閃而過。最重要的是，兩人因為每個瞬間都在一起而更加開心的模樣，還有異國美景的搭配，使得本季的魅力更添一筆，引發網友們滿滿的好奇心。





看似不同又相似的兩人的化學反應也十分突出。柾國享受活動、毫不猶豫挑戰各種項目，相反地 Jimin 似乎因為怕高而緊閉雙眼。與擅長料理的柾國相比，Jimin 顯得有些生疏。不過在美味的食物面前，兩人展現出同樣的表情開心享受，也讓觀看的人會心一笑。



《Are you Sure?!》是記錄 Jimin 和柾國友情旅行的 Disney+ 原創系列。他們僅拿著一本舊旅行書，在12天內跑遍瑞士與越南峴港各處。第二季則描繪成員們在退伍一週後展開的真實旅行記，總共由8個篇章構成，將自12月3日至24日，每週三一次公開兩集，一起期待播出吧！





