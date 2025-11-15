《你旁觀的罪》竟有「韓版陳浩南」？ 李茂生洗脫《黑暗榮耀》變態反派形象，化身女主最強助力者

家暴題材韓劇《你旁觀的罪》上線以來口碑爆棚，除了女主角與劇情掀起討論，酷似「中年版鄭伊健」的男二號「陳會長」也意外成為亮點。 該角色由李茂生飾演，長髮造型加上講情義、有實力的江湖氣質，令很多觀眾笑稱「以為陳浩南來了」，好感十足。

《你旁觀的罪》改編自日本小說《直美與加奈子》，講述兩個女人趙恩秀（全昭霓/全少妮 飾）和趙熙秀（李瑜美 飾）這對摯友面對家庭暴力的現在與過去，決定孤注一擲以保衛自己，卻因此捲入意外事件。



劇中男性角色不多，除了張勝祖飾演的家暴渣男之外，「陳剛商會」的代表「陳少伯」就是劇情推進的關鍵。 陳社長初登場時行事不太討喜，但也讓人窺見他遊走於規矩邊緣的行事風格。 出於各種原因，陳社長在察覺恩秀和熙秀的計劃後，不但沒有阻攔，還屢次動用人脈在關鍵時刻伸出援手，讓觀眾直呼安全感爆棚：「這才是真正的大哥」「外冷內熱的長腿叔叔」「社長太帥，必須一輩子為他打工報恩啦」。



好巧不巧，這位陳社長不僅重情義、有手段、沉穩狠厲，還偏偏梳著長髮偏分、愛穿尖領襯衫與筆挺西裝，江湖氣質拉滿，令很多觀眾表示追劇時忍不住出戲，以為是《古惑仔》陳浩南、鄭伊健過來串場（懷疑胸口是不是紋了一條龍？ ）XD



飾演陳社長的是公認實力派演員李茂生，他在多部優秀劇集中詮釋過截然不同的角色——既是《黑暗榮耀》中殘忍殺害醫生、不停寫信騷擾李到晛的變態罪犯「姜永天」，也是《夫妻的世界》中溫暖守護金喜愛的精神科醫生「金允基」，還是《經常請吃飯的漂亮姐姐》孫藝真（孫藝珍）的企業家男友、《春夜》韓志旼的姐夫「南始勳」、《三十九》裡田美都的曖昧對象「金真皙」、《支配物種》裡暗戀韓孝周的生理學博士「溫山」、《Hide》李寶英的雙面丈夫「車成宰」、《大指揮家：弦上的真相》對李英愛一往情深的「劉正宰」，稱得上是「整容級演技」。









今年45歲的李茂生畢業於世宗大學電影藝術教育系，2006年以喜劇片《玩蛋倒數》出道。 李茂生與妻子是相親認識，他對妻子一見鐘情，早在2011年就步入婚姻殿堂，如今育有一字一女，是圈內出名的「寵妻魔人」，一家四口幸福又低調。

隨著《你旁觀的罪》熱度不斷攀升，李茂生也再度用紮實演技證明自己不受角色類型限制的強大存在感，更令人期待他未來在更多作品中的精彩表現。



