《宇宙Marry Me？》最高收視衝破 9.9%！崔宇植＆庭沼珉 甜蜜新婚→爆料記者會，今晚播出大結局

（雷）昨晚 Disney+ X SBS 熱門韓劇《宇宙Marry Me？》第 11 集收視率最高瞬間達 9.9%、首都圈 8.6%，再次刷新自身最高收視率，也已連續 6 週奪下週五迷你劇的一位，並在同時段全頻道、全節目中收視率名列冠軍寶座。

最新進展中，金宇宙（崔宇植 飾）與柳美里（庭沼珉 飾）如同新婚夫婦般甜蜜談戀愛的同時，失控的前未婚夫金宇柱（徐範俊 飾）預告將召開揭露「偽裝新婚」的記者會，使危機感升高。



宇宙得知指使殺害自己父母的人竟是姑丈張韓求（金永敏 飾），陷入背叛感之中。韓求說：「那個事件早在 2015 年 7 月底就過了公訴時效了」、「就算你知道是我殺了你父母，你也什麼都做不了」，挑釁宇宙，使觀眾憤怒。然而，由於宇宙蒐集到的決定性行車紀錄器證據，使韓求的殺人教唆等罪行的公訴時效得以延長，韓求被判死刑，帶給觀眾痛快感。



宇宙與美里一起前往父母的墳前。宇宙流著眼淚說：「媽媽、爸爸，現在全部都結束了。」陪在宇宙身旁的美里則說：「我會負責照顧這個人，讓他幸福。」讓觀看者也深受感動。陷入昏迷的宇宙奶奶也恢復了意識，宇宙的姑姑也他真誠道歉，宇宙原諒了一切，引發觀眾鼻酸。

之後，宇宙與美里對白商賢（裴奈拏 飾）坦白：「其實我們不是夫妻。」因為不想放棄中獎商品（豪宅），而假裝是夫妻的事也都如實告白。坦白一切、卸下心中重擔的美里露出笑容說：「真的把一件大事解決了。」



搬離中獎的豪宅後，美里搬到了宇宙家，兩人像新婚夫婦般在同一張床上入睡、醒來，使人心動不已。宇宙一大早為美里準備早午餐與咖啡，展現滿滿貼心舉動。美里笑著說：「真的好像新婚。」宇宙則回答：「這就是新婚，不然是什麼。」像真正的新婚夫婦一樣的他們，也讓觀眾的嘴角忍不住上揚。宇宙說：「我會煮一輩子的飯直到黑髮變白。」美里抱住他說：「一輩子喔？」甜蜜度直線上升。



但這樣的甜蜜只維持片刻，暴走的前未婚夫行動，使局勢緊張。他因對宇宙產生自卑感，召開記者會打算揭露「明恂堂」四代繼承人宇宙與美里「偽裝新婚」一事，讓宇宙陷入危機。急忙奔跑的記者們與前未婚夫宇柱說「我要揭發中堅企業繼承人的無恥行徑」的畫面交叉出現，緊張感升高。接著，得知消息後驚慌的宇宙與美里的畫面作為結尾，讓人愈發好奇最終集兩人將迎來什麼樣的發展。



《宇宙Marry Me？》第 12 集最終回於今晚 21 點 50 分(KST)播出。



