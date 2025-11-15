NANA林珍娜豪宅遭強盜持刀入侵，母女合力搏鬥制服幸無受傷

After School出身成員NANA（林珍娜）今日驚傳遭遇入屋行劫！一名持兇器的30多歲男子清晨闖入她位於京畿道九里市的高級住宅，最終被NANA與其母親合力制服，警方其後趕到現場將疑犯拘捕。 所幸NANA與母親均未受傷。

據九里警察署，疑犯於當日清晨約6時，持兇器闖入NANA位於九里市阿川洞的住處，向屋內的NANA及其母親威脅並要求交出金錢。 NANA與母親並未被嚇倒，反而與嫌犯展開搏鬥，最終成功將對方壓制在地，並立即向警方報案。 警方與消防人員抵達後，發現嫌犯身上有輕傷，已將其送往醫院治療，並以「特殊強盜未遂」嫌疑正式拘捕。



NANA所屬社SUBLIME稍早也向媒體證實事件：「今天上午確實有強盜闖入NANA的住所，目前已移交警方。 由於案件正在調查中，詳細內容不便透露，敬請理解。」經紀公司同時表示，所幸NANA與母親身體並無異狀。



警方已完成對被害人的初步詢問，下一步將釐清嫌犯闖入動機及犯罪過程。 這起「藝人親手制服持兇器強盜」的事件也在韓網引發熱議，不少網友驚訝NANA的冷靜應對，並紛紛留言：「太勇敢了！」「兩個女人能制服持兇器的男子，真的很厲害」「保全費昂貴卻完全沒有用」「幸好沒有受傷，太可怕了」。 事件後續仍待警方公布進一步調查結果。



此外，九里市阿川洞是近年興起的豪宅地段，已有很多藝人入住該地的高級公寓區，包括女團TWICE成員MOMO、演員韓韶禧、秋瓷炫等。

