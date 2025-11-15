朴美善上《劉QUIZ》分享罹患乳癌後的治療過程！首度公開「剃髮形象照」還樂觀表示：反正頭髮會重新長出來

朴美善在12日播出的《劉QUIZ》中坦率地吐露罹患乳癌和抗癌治療過程。

因爲抗癌治療而剃了頭髮，以短髮造型登場的她開玩笑說：「擔心大家會嚇一跳，但還是勇敢地出來了，不覺得像是從義大利留學回來的設計師嗎？」



朴美善說：「我在去年的綜合健康檢查中發現（乳癌），去年的平安夜動了手術，可是...打開後才發現癌細胞轉移到淋巴結，如果癌細胞轉移的話那就一定要做化療，所以化療的時間被拉長，本來打算每兩週做一次，共要做八次，可是做完第四次後我染上肺炎了，一直不退燒，醫生跟我的家人們都很擔心，因為肺炎，我不得不住進醫院兩個禮拜。後來又接受16次的放射性治療，現在則是用藥物治療在控制。」

在抗癌治療過程中，也有健康惡化的瞬間。朴美善表示：「明明是爲了生存才接受治療的，但為什麼每次都覺得快被折磨死了。當時完全無法說話，末梢神經會被麻痹，指尖、腳尖到現在都沒感覺，全身還會起疹子，皮膚也都爛了。」



為了化療剃掉頭髮，朴美善表示剃髮的時候很開心：「反正頭髮會重新長出來，也只有這種時候能嘗試這種髮型，所以我還頂著光頭拍了形象照，以後也不會有這種體驗了。女兒那時候叫我一定要去拍，現在反而覺得幸好當時有拍照。」節目中也首度公開她光頭形象照。朴美善也說目前狀態已經恢復了很多，更表示今天出演也是爲了能讓更多人獲得力量，乳癌在初期檢查發現的話治癒率很高。



朴美善在1988年出道後，從喜劇節目到脫口秀、情景喜劇等，不斷與觀眾見面。今年1月因健康異常全面中斷活動，這也是他時隔10個多月，再次與觀眾見面。

