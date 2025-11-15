NANA林珍娜豪宅遭强盗持刀入侵，母女合力搏斗制服幸无受伤

After School出身成员NANA（林珍娜）今日惊传遭遇入屋行劫！一名持凶器的30多岁男子清晨闯入她位於京畿道九里市的高级住宅，最终被NANA与其母亲合力制服，警方其后赶到现场将疑犯拘捕。 所幸NANA与母亲均未受伤。

据九里警察署，疑犯於当日清晨约6时，持凶器闯入NANA位於九里市阿川洞的住处，向屋内的NANA及其母亲威胁并要求交出金钱。 NANA与母亲并未被吓倒，反而与嫌犯展开搏斗，最终成功将对方压制在地，并立即向警方报案。 警方与消防人员抵达后，发现嫌犯身上有轻伤，已将其送往医院治疗，并以「特殊强盗未遂」嫌疑正式拘捕。



NANA所属社SUBLIME稍早也向媒体证实事件：「今天上午确实有强盗闯入NANA的住所，目前已移交警方。 由於案件正在调查中，详细内容不便透露，敬请理解。」经纪公司同时表示，所幸NANA与母亲身体并无异状。



警方已完成对被害人的初步询问，下一步将厘清嫌犯闯入动机及犯罪过程。 这起「艺人亲手制服持凶器强盗」的事件也在韩网引发热议，不少网友惊讶NANA的冷静应对，并纷纷留言：「太勇敢了！」「两个女人能制服持凶器的男子，真的很厉害」「保全费昂贵却完全没有用」「幸好没有受伤，太可怕了」。 事件后续仍待警方公布进一步调查结果。



此外，九里市阿川洞是近年兴起的豪宅地段，已有很多艺人入住该地的高级公寓区，包括女团TWICE成员MOMO、演员韩韶禧、秋瓷炫等。

