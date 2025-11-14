首兩集埋下超強伏線！姜泰伍&金世正《月亮在江邊流淌》首播獲好評，CP化學反應超強大

由《非常律師禹英禑》姜泰伍與《社內相親》金世正攜手演出之古裝劇《月亮在江邊流淌》，日前首播兩集開出了瞬間最高6.2%收視率，網友也給予好評「很有意思」！

《月亮在江邊流淌》講述因失去摯愛從此失去笑容的冷峻王世子李江（姜泰伍飾），巧遇意外失去記憶且外貌神似亡妻的女攤販朴妲俐（金世正飾），兩人偶然互換靈魂後展開了重新審視自身與他人命運的奇幻浪漫故事。



姜泰伍與金世正，曾分別以《非常律師禹英禑》和《社內相親》寫下代表作，兩人演出浪漫情節令人深刻，一個躍升「國民女婿」，一個被視為「浪漫愛情韓劇專業戶」，搭在一起化學反應加乘！《月亮在江邊流淌》開播前，兩人替雜誌拍攝的畫報與宣傳影片已掀起熱烈討論！有人說兩人笑容都太迷人了，自己好像成了電燈泡，也有人說他們自然到像結婚多年的夫婦，已有不少人還沒看劇便成了「江妲CP」的粉絲！



回到《月亮在江邊流淌》劇情，按照預告應是古裝版《秘密花園》，堂堂世子竟和女包袱商互換靈魂！？或許也可以說是翻版《哲仁王后》？一夕間身體的竟然變成了另一個性別，還得在險惡的宮中存活，這該如何是好？除了靈魂交換的設定外，竟然還有特別的情節──女主角朴妲俐和男主角李江失去的摯愛有張相似的面貌。



世子李江單純是因為朴妲俐的面貌相似而被吸引？實際收看後，你便知道沒那麼簡單。除了靈魂互換的奇幻情節外，還藏著牽引兩人的「命運」，而這命運恐怕還會牽動國家大事。劇情究竟會如何發展，相當令人好奇：爆笑的靈魂互換情節之下，還有什麼樣腥風血雨的宮中惡鬥，李江和朴妲俐能否扭轉原本被寫下的淒美命運？



《月亮在江邊流淌》目前僅播兩集，李江和朴妲俐尚未靈魂互換，反倒交代了兩人的命運、兩人的緣分如何牽繫，首播可以說給了觀眾重大且未公開過的伏筆，標榜爆笑奇幻的內容竟藏有淒美的背景故事……網友普遍評價「很有意思」，姜泰伍詮釋的李江深情、哀痛的模樣忍人憐，演技亦受高度讚賞，和金世正同框畫面更是浪漫不已。



即便還沒換魂，《月亮在江邊流淌》首兩集情節已有不少逗趣之處，那麼換魂之後呢？敬請期待接下來的故事發展。《月亮在江邊流淌》每週五六晚間於Viu播出！

