【韓網熱門】NewJeans三成員聯絡ADOR三十分鐘沒回音，「不得已」單獨宣佈回歸！網：叫外賣都沒那麼快

ADOR於12日宣佈NewJeans兩位成員 Haerin 和 Hyein 回歸公司，另外三名成員Minji、Danielle、Hanni則在兩個半小時後以個人名義宣佈回歸。 據《朝鮮日報》，三位成員是在得知 Hyein、Haerin 宣布回歸的消息後，匆忙做出如上決定。

三人當天在聲明中表示：「其中一位成員目前在南極，所以（傳達回歸意願）比較晚」，「因為 ADOR 目前沒有回覆，只能不得已另外宣佈」。 相關人士透露，三人在得知 Hyein、Haerin 決定回歸後，立即嘗試用手機聯絡 ADOR，大約持續聯絡了 30 分鐘，但當時忙於業務的工作人員沒有及時回信，三人便發布了自己準備好的聲明文。

《朝鮮日報》還報導稱，包括 Haerin 和 Hyein在內的 NewJeans 四名成員，曾在前一天與家人一同和 ADOR 代表進行面談，另一位成員則以「人在南極」為由缺席。 面談結束後，只有 Haerin 和 Hyein 單獨向 ADOR 表明了希望回歸的意願，另外兩位參與面談的成員，則僅提出一些恢復活動的前提條件便離開了。



韓國網友評論：

1. 叫外賣都不止30分鐘耶

2. 連外送平臺都不會這麼催人

3. 從頭到尾的行動都讓人歎為觀止，天龍人降臨啦

4. 30分鐘就大驚小怪，ADOR等了將近一年呢

5. 為什麼態度這麼理直氣壯？ 還在聲明裡還陰陽怪氣怪公司？

6. 官司全敗回來還這麼囂張，平時該有多麼跋扈啊

7. 年紀輕輕就這樣...^^^^^^^

8. 真的是小學生精神年齡

9. 難怪閔熙珍說她們是「無腦小學生」，理解了kkk

10. 解約也好、回歸也好，什麼事都按照她們的心意？ 法律跟公司是裝飾品嗎？

11. 入社一年就分到幾十億結算，難怪她們覺得合約、公司都像玩具一樣

12. 她們自己彼此之間也不溝通嗎？ 不是應該先跟已經回歸的兩位協調嗎？

13. 根本不是等，而是想找個發通稿的藉口：「我們有傳達意願，是ADOR不回」

14. 上班族下班時段，30分鐘沒回就單方面發布公告...？

15. 最早刊登的新聞是韓國時間19:46分，員工們可能在下班路上又被叫回來了

16. ADOR員工應該快受不了，這樣回來也完全沒法一起工作吧，到底要走到哪一步？

17. 別收她們，輸得一乾二淨才回來還在那邊提條件、擺態度，以後會怎樣簡直一清二楚。接納她們的瞬間又會重新掉進地獄。把這種風險先排除掉吧

18. 為了先回歸的兩位著想，也不能把這三人收回來吧？ 收了以後不知道會怎麼對待前兩位

19. 完全沒學過怎麼在社會上生活

20. 唉，讓全國人民被耍得團團轉kkk

21. 報導裡關於具體時間那段好像被刪了，現在找不到

22. 也許應該當做社會實驗來看，以高中女生的感性在這社會究竟能走到哪...

出處：https://theqoo.net/hot/3990229819

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

