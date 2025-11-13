歷代級組合！《21世紀大君夫人》IU＆邊佑錫合照曝光：財閥千金＆王室次子的浪漫羅曼史！

IU 和邊佑錫同框畫面太好看了吧！好想快點看到《21世紀大君夫人》播出！

MBC新劇《21世紀大君夫人》由 IU（李知恩）和邊佑錫主演，是以21世紀君主立憲制的大韓民國為背景，講述雖然是擁有一切的財閥，但身份卻只是「平民」而煩躁的女人，和一個是王的兒子，卻什麼也得不到而悲傷的男人，兩人之間打破身份的羅曼史。



今日（13）Disney+ Korea 方面表示：「《21世紀大君夫人》將在2026年上半年於 Disney+ 公開。」更公開 IU 和邊佑錫的劇照，終於看到兩人的同框照，也讓等待許久的劇迷表示：「 IU 好漂亮」、「2026年快來啊」、「李安大君終於等到你了」、「能不能放點預告出來」、「看到劇照又更加期待了」等等。



▼IU 飾演擁有華麗的外貌、知性以及強烈的求勝慾望，是財閥界排名第一的財閥家族的二女兒「成熙珠」，以微不足道的平民身份成爲自己人生的絆腳石，與李安大君交織在一起。（這個造型讓人想起了張滿月啊！



▼邊佑錫飾演21世紀君主立憲制大韓民國的「李安大君」，作爲王的第二個兒子出生，除了王族身份之外，卻什麼也得不到，一直隱藏自己的他遇到成熙珠，開始有了變化。



另外，《21世紀大君夫人》由《金秘書為何那樣》、《還魂》朴峻華導演執導，曾獲得「2022年MBC劇本徵集大賽」優秀獎的新人編劇劉雅仁執筆。這更是 IU 和邊佑錫在《月之戀人—步步驚心：麗》時隔8年再次合作，會展現什麼樣的化學反應？真的好期待呀！

