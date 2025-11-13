Super Junior強仁曾陷爭議、如今再出發！退出6年後宣布舉辦粉絲見面會：「大家期待已久的回歸」

男團 Super Junior 出身的成員 強仁 在退出團體6年後，宣布正式復出。

強仁於12日透過Instagram發文表示：「大家期待已久的回歸。雖然花了很長時間才走到這一步，但這一刻終於到來了。強仁將於明年舉辦首場個人粉絲見面會巡迴。」並公開了粉絲見面會的宣傳海報。



根據海報內容，強仁將於2026年1月11日至2月1日舉行粉絲見面會巡迴，將造訪馬尼拉、胡志明市、墨西哥市、利馬、聖地牙哥等共五個城市，與海外粉絲見面。

強仁於2005年以Super Junior成員身份出道，但在多次爭議事件後於2019年退出團體，結束長達14年的團體活動。

2009年，他曾因涉嫌施暴而被不拘留立案，同年又因酒駕肇事逃逸被判處罰金。之後他暫停活動8個月並入伍服役，直至退伍後才以Super Junior第六張正規專輯《Sexy, Free & Single》回歸。



然而，2016年再度發生第二次酒駕事件，2017年又捲入酒後施暴爭議，形象受到重創。

2019年，更傳出他與涉嫌散布非法偷拍影片的鄭俊英有關聯。雖然最終證實無罪，但他仍為了不再拖累團體形象而選擇主動退出。他當時表示：「看著成員們因為我的問題而承受不該承受的痛苦，我認為不能再拖延下去了。對成員們一直只有滿滿的歉意。」

退團後，強仁於2023年7月開設YouTube頻道〈강인 KANG IN〉，與粉絲持續交流，並於2024年5月出席Super Junior成員厲旭的婚禮，久違露面。當時同場的利特也代他鞠躬道歉：「請大家原諒強仁。」

此外，強仁也在今年8月出席Super Junior出道20週年紀念演唱會，與前成員周覓一同現身觀賞，展現與成員們依舊深厚的情誼。

停下舞台活動多年的強仁，已於今年3月在墨西哥舉行粉絲見面會，正式開啟復出演藝活動。這次相隔6年的回歸，他將以海外舞台為中心，重新與粉絲相見。

