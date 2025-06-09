XODIAC麥駿昇李傲賢孖兩隊長LEX和HYUNSIK 4人組成’X-UNIT’小組 以Google Cloud Veo 技術製作MV出擊！

最近JACSO Ent 新搞作 ，除了韓團XODIAC 之外，推出了新組合形式活動，以後只要不是全體9人形式去活動，都會以X-UNIT 小組形式去進行。 此Unit 活動可以是三位成員或者四位成員，人數並沒規定。X-UNIT 的形成可以避免之後韓國成員去當軍的真空期，令不用當兵的成員可以繼續活動。

此次X-UNIT 首炮便由香港成員SING(麥駿昇)、LEO(李傲賢)和兩位韓藉隊長LEX 、HYUNSIK四人領軍進行，新曲專輯和MV會在6月25號發佈。在前兩天公開的MV預告中所見，JACSO Ent 通過與香港Google Cloud的合作，以香港電影的後期製作人員為中心，組成了專門的AI測試團隊，並率先將Google Cloud 的最新AI技術應用到MV製作中。此次的音樂融入AI之擧，引起了韓國KPOP業界內外的關注。





JACSO Ent代表施念慈和其AI核心團隊 Jacky和Thomas 在Hong Kong Google Cloud Summit 上解釋X-UNIT的MV用了Google Cloud 最尖端AI系統技術，包括大型語言模型Gemini 2.5、圖像生成模型Images4、影像生成技術Veo 2 Veo 3等，並表示AI 可以做成業界的方便，大家可以透過AI科技令創作更多元化，創造出更多的商機。





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