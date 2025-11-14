Disney+《操控游戏》2025下半年最强黑马！李光洙出场方式吓坏人　池昌旭第一视角打戏掀讨论

Disney+近年积极布局韩国影剧市场，更是砸下重金打造原创内容，果然成功掀起「Disney+韩剧宇宙」的浪潮。最新上映的动作复仇剧《操控游戏》上周才刚开播果然就掀起热烈讨论，网友纷纷直喊「一集比一集精彩啊！」而在最新集数中更是将剧情推到最高潮，因为另一位恶人李光洙终於现身啦！

李光洙正式登场

在记者会上就已经多次说自己的角色「坏到骨子里」的李光洙，终於在第五集正式登场！他所饰演的白道更是位玩世不恭的富二代，对女性总是毛手毛脚、看到互相残杀的画面还会鼓掌叫好。然而就在一次与女伴的狂欢中，疑似失手杀了对方，因此他的父亲找上擅长善后的安耀翰（都敬秀饰演）来收拾并嫁祸给别人。

值得一提的是，李光洙出场的第一幕就让人相当震撼！因为他似乎才刚行凶完，双手沾满鲜血、连脸上有大片血迹，在与父亲的对话中也因为嗑了药时哭时笑，李光洙以毫不保留、近乎疯魔的演技，完美诠释了一个兼具反社会人格与内心空洞感的富二代，让人几乎忘了他过去那个「长颈鹿」的综艺形象。



无规则的赛车游戏

在最新两集的主轴中，一群受刑犯成了有钱人的「下注商品」。他们将进行一场没有规则的赛车游戏，只要第一个回到终点的人就能拿到50亿韩元的奖金。也连带让每个人都杀红了眼，抢劫、互殴甚至互相拉拢、结盟与背叛样样来。

而这场赛车竞赛更可说是砸下重本打造的大场面，无论是爆破、追撞还是飙速的镜头都张力十足，而且撞坏跑车、爆炸起火全部都是来真的！也看得出Disney+对作品上的坚持简直豁出去。



第一视角打戏

身为「动作戏之神」的池昌旭，在最新集数中依然是打好打满！不过让人津津乐道的，莫过於第六集中他饰演的朴台仲跟死对头吕德秀（梁东根饰演）经典对戏桥段。

吕德秀为了杀死朴台仲，抓到人就毫不留情地狂揍。然而这一幕最令人惊讶的，是导演竟采用第一视角拍摄，还行云流水般地在朴台仲与吕德秀的视角间不断切换，让观众彷佛化身主角，亲身卷入这场激烈的搏斗之中。这种沉浸式第一视角打戏不仅挑战演员体能与摄影调度，也让整体张力倍增，视觉冲击感一百分。



杀死朴台仲

朴台仲可说是整部戏最大苦主，除了吕德秀想杀他之外，安耀翰也打算将朴台仲置於死地。由於朴台仲正是5年前顶替白道更入狱的人，但鬼使神差下他意外发现自己是被人陷害，因此开始寻找真相。

安耀翰得知消息走漏后，决定不留后患，亲手送朴台仲上黄泉路。然而朴台仲也不是省油的灯，他刻意引爆一场大火想让安耀翰葬身火海。最终画面停在他骑上机车、强行越过高塔的瞬间，火光与枪声交错，安耀翰则举枪瞄准他的背影，最终对决一触即发。



在《操控游戏》播出后，也火速在网路上掀起热烈讨论，更成为2025年下半年的最强黑马！网友纷纷大赞「这规格真的以为在看电影」、「一集比一集精彩唉我的天」。另外根据韩国数据分析机构「GOODDATA」公布的11月第一周最新「电视剧话题排行榜」TV+OTT榜单，《操控游戏》才刚开播火速冲上前三名，如此精彩的作品，只在Disney+原创独播！

