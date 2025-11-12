《你旁觀的罪》李瑜美為演出家暴受害者而減重到36公斤！完美展現弱小無力感

演員李瑜美嘗試演出許多不同題材的角色，上週剛上線公開的N台原創劇集《你旁觀的罪》中，李瑜美在劇中演出熙秀這個角色，是一位長期受到丈夫家庭暴力的受害者，而她也為此角色做出事前努力，減重至36公斤。

《你旁觀的罪》已在11月7日上線，劇情描述遭受家庭暴力的一位女子熙秀（李瑜美飾），在無法逃脫現實又無計可施的狀態下，她僅能選擇殺人或者被殺。而她的多年好友恩秀（全少妮飾）及時發現，於是兩人共同密謀殺害暴力老公，計畫雖然成功，但隨之而來的是真相即將被揭發。演員李瑜美曾在日前訪談中提到接演此角色的原因，是因為她想要拯救劇本中的「熙秀」這個角色。



李瑜美表示想透過自己飾演 「熙秀」來拯救這位朋友，而決定接演這部作品。自己在飾演熙秀的過程中，想援助她並且讓熙秀過得更幸福，熙秀在劇情的後半部也面臨許多抉擇，而她的選擇都相當完美，透過李瑜美的演出呈現，她也期待與觀眾們一同感受到熙秀的一切。



李瑜美也分享她所演出的重點，如果台詞多的話，當然是能夠透過台詞來表現當時熙秀的情感，不過如果沒有台詞時，就必須透過外觀狀態或是表情與動作來呈現內心狀態，該怎麼做才能夠最貼近熙秀？這是她時常煩惱的問題，而在這一方面，劇中的裝扮也幫助不少，李瑜美表示，化妝等於是演員的另一件服裝，妝扮完成後照著鏡子，更能夠對於熙秀有深入的體會。



體重也是李瑜美為戲做出的努力，原本維持在41到42公斤左右的她，為呈現受虐的感覺，想看起來更弱小、更消瘦，精神上也受到折磨，硬是讓自己瘦到36公斤左右，並且有一場她與先生同桌吃飯的戲碼，她也刻意表現出自己百般不願意，被強迫的樣子。原本已經夠瘦的她，沒想到減重上並沒有太大的困難，李瑜美說，為了不想吃東西自己盡量多睡覺，而且在拍攝現場，自己時常也沒能好好吃飯，自然變瘦了，還讓大家笑說，她的體質也太適合演出這種角色了吧！

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞