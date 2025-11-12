我們會記得你——安友淵悼念故宋再臨離世一週年：摯友的思念不曾淡去，時間也帶不走那份痛

演員安友淵於11日透過個人社群限時動態，悄悄留下了一句：「我們會記得你。」短短幾個字，卻道盡他對摯友——已故演員宋再臨的一年思念。

他同時公開了一張照片，畫面中是宋再臨安息的納骨堂。 三格靜謐的空間裡，宋再臨的照片依舊帥氣溫柔，仿彿仍在微笑。 牆上貼滿了粉絲與親友留下的字條，其中一句「舅舅，我好想你、我愛你、謝謝你」，讓人看了不禁鼻酸。 那份想念，仍深深烙印在人們心中。



宋再臨在去年11月12日離開人世，得年僅34歲。 當時他原本與友人約好共進午餐，卻被發現陳屍於自宅，現場留有遺書。 消息一出，震驚整個韓娛圈。 就在悲痛尚未平息時，又傳出生前他曾遭日本籍惡性私生飯長期騷擾與侵犯隱私的消息，更讓外界心疼不已。

安友淵與宋再臨曾在電影《Crypto Man》中合作，戲裡是對手，戲外卻成為真朋友。 兩人常相約到對方家中作客、閒聊電影與人生。宋再臨離世後，安友淵曾一度陷入情緒低潮。 當時他在追思儀式上落淚，如今一年過去，他依舊記得那個總是微笑、安靜卻熱愛生活的宋再臨。



宋再臨生前完成的另一部遺作《The Request》（《멀고도 가까운》）即將在12月3日上映。 這部作品也成為他與觀眾之間最後的連結。 片方表示：「他在這部作品裡展現了從未被看見的深度與溫度，希望大家能記得他最純粹的模樣。」

