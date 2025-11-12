我们会记得你——安友渊悼念故宋再临离世一周年：挚友的思念不曾淡去，时间也带不走那份痛

演员安友渊於11日透过个人社群限时动态，悄悄留下了一句：「我们会记得你。」短短几个字，却道尽他对挚友——已故演员宋再临的一年思念。

他同时公开了一张照片，画面中是宋再临安息的纳骨堂。 三格静谧的空间里，宋再临的照片依旧帅气温柔，仿佛仍在微笑。 墙上贴满了粉丝与亲友留下的字条，其中一句「舅舅，我好想你、我爱你、谢谢你」，让人看了不禁鼻酸。 那份想念，仍深深烙印在人们心中。



宋再临在去年11月12日离开人世，得年仅34岁。 当时他原本与友人约好共进午餐，却被发现陈尸於自宅，现场留有遗书。 消息一出，震惊整个韩娱圈。 就在悲痛尚未平息时，又传出生前他曾遭日本籍恶性私生饭长期骚扰与侵犯隐私的消息，更让外界心疼不已。

安友渊与宋再临曾在电影《Crypto Man》中合作，戏里是对手，戏外却成为真朋友。 两人常相约到对方家中作客、闲聊电影与人生。宋再临离世后，安友渊曾一度陷入情绪低潮。 当时他在追思仪式上落泪，如今一年过去，他依旧记得那个总是微笑、安静却热爱生活的宋再临。



宋再临生前完成的另一部遗作《The Request》（《멀고도 가까운》）即将在12月3日上映。 这部作品也成为他与观众之间最后的连结。 片方表示：「他在这部作品里展现了从未被看见的深度与温度，希望大家能记得他最纯粹的模样。」

