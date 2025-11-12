不是開玩笑！《一吻爆炸》直接跳關卡，張基龍安恩真第一集就親翻天！，「天災級吻戲」今晚上線

SBS最新水木戀愛喜劇《一吻爆炸！》12日終於甜蜜開播啦~這部戲可是主打「生計型偽裝人妻 vs 高冷系上司」的職場戀愛大戰。 當單身女為了生活假扮已婚媽潛入公司，偏偏遇上完美男上司動了真情，雙方的「內傷式暗戀」就此展開，一場嘴唇引爆的愛情地震準備震撼全韓！

而這次的男女主角組合更是夢幻級——「浪漫男神」張基龍飾演超有原則的完美主管孔志赫，「演技寶藏」安恩真則化身陽光又帶點傻勁的女主高多林。 兩人光是站在一起就CP感爆棚，網友直呼：「這化學反應不是多巴胺，是整桶能量飲直接灌下去吧！」

說好的「第四集才會親」的韓劇定律，在《一吻爆炸！》裡正式被打破！沒錯，首！集！就！親！製作組放話：「我們從第一集就要炸掉大家的心臟，親得甜又親得狠！」而這一幕也被稱為「天災等級之吻」， 畢竟兩人從眼神交會到嘴唇相遇，整個氣氛都像浪漫爆雷一樣。



官方公開的劇照更讓粉絲尖叫聲連連：張基龍穿著筆挺西裝，安恩真則是一襲仙氣小禮服，兩人站在閃閃燈光下對望，眼神比韓劇濾鏡還要柔。 接著，沒錯，畫面一黑——他們真的親了！



這一吻不只是嘴唇的碰撞，更是劇情的「開關」。 完美男主從此愛情上線、理智離線; 假人妻女主的心跳也直接超標「進醫院」。 導演笑說：「我們的戲名雖然是《一吻爆炸》，但請大家小心副作用——會上癮。」劇組也不忘再加一把火：「這場吻戲是全劇轉折的關鍵，張基龍與安恩真在拍攝時默契滿分，甜到導演差點忘記喊卡！」而觀眾們們早已在首播前就開啟倒數：「今晚我只想看他們親，其他劇情以後再說。」

如果你已經受夠「八集才拉手、十集才親」的慢熱戀愛劇，《一吻爆炸！》會讓你重新相信愛情與多巴胺的存在。 首集就火花四射，請準備好糖與心臟藥，因為——這對嘴唇的相遇，真的不是「白親的」！

此外，《一吻定情》還將在Netflix上同步上線！

