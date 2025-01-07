電影《暴跌》發表會導演與演員淚憶宋再臨，「很想念」「看著我們奮鬥到最後吧」

電影《暴跌》為已故演員宋再臨遺作，昨（6）日電影為即將上映舉行了製作發表會，發表會現場瀰漫著特殊的氣氛。一提到宋再臨，導演與演員都止不住想念與眼淚。

《暴跌》是犯罪題材電影，以2022年虛擬貨幣「LUNA幣」暴跌、蒸發50萬億韓元的事件主題，講述一名青年企業家做出無法挽回的選擇，他的創業投資的內幕，還有投機青年們白天沉迷股票、晚上沉迷虛擬貨幣的的血淋淋故事。宋再臨飾演男主角，虛擬貨幣「MOMMY COIN」開發者「楊道賢」，已成為天上星星的他，沒能等到電影的誕生，缺席了製作發表會。



發表會上導演與演員們都明顯地壓抑情緒，一提到宋再臨便潰堤。主持人向導演發問選角宋再臨的契機，導演玄海麗（현해리音譯）舉著麥克風卻遲遲說不出話，頻頻拭淚。導演整理情緒後透露宋再臨事前準備了很多，試鏡時便展現對虛擬貨幣的了解，對股票也很熟悉，這讓導演馬上有了想法：「這一看就是道賢啊！」



導演也提到拍攝過程中宋再臨會提供很多意見，而且比起宋再臨外表冷酷的形象，大家對他可能有所誤解，導演哭了又笑說：「他是多溫暖、又是最強的喜劇角色，很想念他，很遺憾，如果一起在這裡就好了。」



演員閔成旭說自己和宋再臨在戲劇（《Secret Mother／秘密媽媽》）合作過，對方形象看起來可能很冷酷，但其實在演技上很認真鑽研、有很多深思，拍攝期間和他在演技上做了很多交流。閔成旭舉例一場失控的戲，他發現宋再臨悄悄換了台詞，心裡忍不住讚嘆：「原來這朋友是這樣表達的啊！太低估他了，這作品不是他最好的作品嗎？」「他換的那句台詞『你是誰』，在那場面上看著再臨的眼睛，真的覺得是很了不起的演技。特別是拍片前期，都一邊拍片一邊欣賞著，很想念。」



安友淵表示自己和宋再臨是五年前節目《Radio Star》所認識，但當時沒能聊太多、不了解對方性格，後來合作這部電影才稱兄道弟。電影裡兩人是朋友，戲外則差了六歲，安友淵說宋再臨對自己很好，看到的宋再臨是個會關懷人、會開玩笑的純真少年，第一次拍戲應該都很尷尬，但有一場戲兩人都即興表演後爆笑不已導致NG，「（氣氛）真的很好，相處得也很好，整個拍片過程見到哥都會想開玩笑，能想到的拍攝過程都是感謝、有趣，還一起喝了很多酒」。



問安友淵有沒有想對宋再臨說什麼，安友淵忍不住紅眼眶哽咽，再提自己和宋再臨因拍片變得很親近，拍完片也常常一起喝酒，還想過要一起做生意、彼此會是最好的生意夥伴……「現在想為了哥，雖然氣氛很沉重，對於《暴跌》我可能也沒什麼力量，但為了哥想盡己所能宣傳，抱著和哥一起努力的想法。」最後對宋再臨說：「哥，就看著我們奮鬥到最後吧！」



車正元說自己和宋再臨拍片前便認識（都是Saram娛樂旗下演員），回憶自己對宋再臨的第一印象也是冷酷，「但歐巴真的很有趣，也很愛開玩笑，我在會計方面問了很多問題，他都知道，知識很淵博。所以和歐巴一起拍戲的時候總是很有趣、很好玩也聊了很多」。她停頓了一下後開口：「如果一起看了這部電影，真的覺得歐巴會非常喜歡。真的會很喜歡，我是那麼想的，歐巴也抱著一樣的心情看了電影吧，很想念歐巴。」



蘇熙請在電影裡飾演宋再臨的媽媽，她提到自己和宋再臨第一場戲是宋再臨穿著學校制服，雖然宋再臨的臉演高中生不違和，但他穿短袖露出明顯練很多的手臂就違和了，他們當下便和導演討論能不能用CG（動畫）消除。講到這個幕後花絮，導演都破涕而笑。

蘇熙請還說了一場要處理魚的戲，宋再臨像主廚一樣教她如何處理。「拍攝的時候有很多有趣的記憶。正如前面所說的林演員，我和再臨演員對戲時也會想『是這麼好的演員嗎』，真的嚇一跳也學到很多，『是那麼認真生活的人啊』會那麼想。」她放下麥克風的時候明顯紅了眼眶。



宋再臨生前以《擁抱太陽的月亮》「雲」一角開啟知名度，又以《我們結婚了》與金昭誾（原譯金素恩）組成「精靈夫婦」獲大批人氣，後來也固定會有作品產出也挑戰不同領域，卻在去年11月遺憾地選擇離世。《暴跌》為前年11月開拍的電影，隨著他的離世成為了他的遺作，從導演與演員的談話可知同事們都非常不捨且遺憾。電影將在本月15日於韓上映。



▼發表會現場影片



▼電影預告



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