不是开玩笑！《一吻爆炸》直接跳关卡，张基龙安恩真第一集就亲翻天！，「天灾级吻戏」今晚上线

SBS最新水木恋爱喜剧《一吻爆炸！》12日终於甜蜜开播啦~这部戏可是主打「生计型伪装人妻 vs 高冷系上司」的职场恋爱大战。 当单身女为了生活假扮已婚妈潜入公司，偏偏遇上完美男上司动了真情，双方的「内伤式暗恋」就此展开，一场嘴唇引爆的爱情地震准备震撼全韩！

而这次的男女主角组合更是梦幻级——「浪漫男神」张基龙饰演超有原则的完美主管孔志赫，「演技宝藏」安恩真则化身阳光又带点傻劲的女主高多林。 两人光是站在一起就CP感爆棚，网友直呼：「这化学反应不是多巴胺，是整桶能量饮直接灌下去吧！」

说好的「第四集才会亲」的韩剧定律，在《一吻爆炸！》里正式被打破！没错，首！集！就！亲！制作组放话：「我们从第一集就要炸掉大家的心脏，亲得甜又亲得狠！」而这一幕也被称为「天灾等级之吻」， 毕竟两人从眼神交会到嘴唇相遇，整个气氛都像浪漫爆雷一样。



官方公开的剧照更让粉丝尖叫声连连：张基龙穿著笔挺西装，安恩真则是一袭仙气小礼服，两人站在闪闪灯光下对望，眼神比韩剧滤镜还要柔。 接著，没错，画面一黑——他们真的亲了！



这一吻不只是嘴唇的碰撞，更是剧情的「开关」。 完美男主从此爱情上线、理智离线; 假人妻女主的心跳也直接超标「进医院」。 导演笑说：「我们的戏名虽然是《一吻爆炸》，但请大家小心副作用——会上瘾。」剧组也不忘再加一把火：「这场吻戏是全剧转折的关键，张基龙与安恩真在拍摄时默契满分，甜到导演差点忘记喊卡！」而观众们们早已在首播前就开启倒数：「今晚我只想看他们亲，其他剧情以后再说。」

如果你已经受够「八集才拉手、十集才亲」的慢热恋爱剧，《一吻爆炸！》会让你重新相信爱情与多巴胺的存在。 首集就火花四射，请准备好糖与心脏药，因为——这对嘴唇的相遇，真的不是「白亲的」！

此外，《一吻定情》还将在Netflix上同步上线！

