《親愛的X》金度勳來台灣學了中文「你很舒服嗎？」，意外聽到金永大中國留學傳聞：脫線王子

由金裕貞、金永大與金度勳主演之韓劇《親愛的X》，開播後隨即受到熱門討論，而開播前，金永大與金度勳曾一同作客惠利主持之YouTube節目《Hyell’s club》，三人一度聊起中文。

有觀眾問起金永大曾在中國留學一事，他回答自己高中三年到大一都在中國留學，本以為中文都忘光了，但近期再去了中國發現自己不需要翻譯。「你很舒服嗎？」金度勳突然冒一句中文，華語使用者聽到這肯定有些問號吧？什麼情境會用這句話？金永大很快便聽懂他的意思，金度勳才解釋是在台灣按摩時聽到的，按摩師不斷問自己舒不舒服。



巧的是，金度勳還說自己在台灣聽到了金永大在中國留學的傳聞──金永大在學校很有名、宛如王子！惠利聽了便秀一下中文，問道：「你是王子嗎？」金永大愣了一下回應：「喔……對」金度勳隨即說金永大那時候就是有些脫線，但臉很帥，惠利附和：「王子必備的要素就是脫線啊！」金度勳秒懂：「很多人喜歡自己，但自己不知道。」和惠利兩個人一搭一唱。



惠利問金永大知不知道自己在校的人氣，金永大卻爽快回答：「知道啊！」金度勳和惠利想忍笑都沒辦法，金度勳還忍不住說：「哥你這個反應真的很好笑，哥你應該演一次喜劇。」



說到「王子」還有金永大特有的反應，他回答「在家是什麼定位」時，他竟回答「王子」，惠利還以為他是惹人憐愛的類型，大家都會照顧他，連天氣都會眷顧，但他卻說自己不喜歡被人照顧，惠利相當問號：「你都聊了一小時金度勳多照顧人……」



▼上述片段（已定位18:51，惠利和金永大還能不時中文對話呢！而整場節目金永大和冒出金度勳滿滿Bormance！）



