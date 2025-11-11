《亲爱的X》金度勋来台湾学了中文「你很舒服吗？」，意外听到金永大中国留学传闻：脱线王子

由金裕贞、金永大与金度勋主演之韩剧《亲爱的X》，开播后随即受到热门讨论，而开播前，金永大与金度勋曾一同作客惠利主持之YouTube节目《Hyell’s club》，三人一度聊起中文。

有观众问起金永大曾在中国留学一事，他回答自己高中三年到大一都在中国留学，本以为中文都忘光了，但近期再去了中国发现自己不需要翻译。「你很舒服吗？」金度勋突然冒一句中文，华语使用者听到这肯定有些问号吧？什么情境会用这句话？金永大很快便听懂他的意思，金度勋才解释是在台湾按摩时听到的，按摩师不断问自己舒不舒服。



巧的是，金度勋还说自己在台湾听到了金永大在中国留学的传闻――金永大在学校很有名、宛如王子！惠利听了便秀一下中文，问道：「你是王子吗？」金永大愣了一下回应：「喔……对」金度勋随即说金永大那时候就是有些脱线，但脸很帅，惠利附和：「王子必备的要素就是脱线啊！」金度勋秒懂：「很多人喜欢自己，但自己不知道。」和惠利两个人一搭一唱。



惠利问金永大知不知道自己在校的人气，金永大却爽快回答：「知道啊！」金度勋和惠利想忍笑都没办法，金度勋还忍不住说：「哥你这个反应真的很好笑，哥你应该演一次喜剧。」



说到「王子」还有金永大特有的反应，他回答「在家是什么定位」时，他竟回答「王子」，惠利还以为他是惹人怜爱的类型，大家都会照顾他，连天气都会眷顾，但他却说自己不喜欢被人照顾，惠利相当问号：「你都聊了一小时金度勋多照顾人……」



▼上述片段（已定位18:51，惠利和金永大还能不时中文对话呢！而整场节目金永大和冒出金度勋满满Bormance！）



