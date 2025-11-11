《模範的士3》本月回歸！編劇曝「第三季主題是治癒」，五大主角關係更深、反派更強

韓國人氣復仇劇《模範的士3》（模範計程車3）將於本月21日首播，原作編劇吳相浩近日受訪時透露，這一季的核心主題是「治癒」，將從過去強烈的復仇線轉向更溫暖、更有人情味的故事，讓觀眾看到傷口癒合與救贖的力量。

《模範的士》系列改編自同名網漫，講述神秘的士公司「彩虹運輸」及司機金道奇（李帝勳 飾）替受害者伸張正義、代行復仇的故事。 前兩季不僅創下超過21%的高收視，更榮獲「亞洲電視大獎（ATA）」最佳劇集，被譽為韓劇界的「復仇代表作」。



編劇吳相浩表示，能延續到第三季全靠觀眾的支持，在瞬息萬變的韓劇市場中以原班人馬生存到第三季，感到欣慰又責任重大。 他坦言這次在劇本上努力在熟悉感中求新，保持諷刺幽默基調的同時，讓觀眾在延續的世界觀中體驗新的情感與思考。

談及韓劇中「私刑復仇」題材的長壽魅力，吳相浩分析，觀眾渴望公平爭議，當現實裡中的懲惡揚善遲遲無法實現時，便會希望在劇集裡看到大快人心的結局。



而《模範的士3》的主題，則將在復仇之後開出溫柔的花朵。 吳相浩表示：「如果說第一季講的是復仇，第二季講的是記憶，那麼第三季的關鍵詞就是治癒。」吳相浩解釋，他試圖描繪那些看似永遠無法癒合的傷痛如何逐漸痊癒，再次向他人伸出援手，最終學會治癒彼此。

他也透露，劇中五位核心角色──李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮與裴侑藍都有更立體的成長與變化：「雖然是金道奇領銜的劇，但他們五個人都已成為主角。」吳相浩更稱讚李帝勳是讓整部劇得以延續至今的靈魂支柱，無論挑戰何種角色，他都能完美詮釋。



吳相浩最後預告，新一季將呈現金道奇的更多副角色、彩虹運輸成員之間更深的羈絆、更加升級的動作場面，以及令人毛骨悚然的新反派。

《模範的士3》將於11月21日首播，預告片已引發網友熱烈期待，粉絲紛紛表示：「從復仇走到療癒，這才是真正的成長。」香港及東南亞等地區由Viu獨家播出。



