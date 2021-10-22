《兩天一夜》100期特輯以5人體錄製！命運多舛，開播4季每季都有成員「塌房」

韓國KBS 2TV招牌綜藝《兩天一夜》第4季將在沒有金宣虎的情況下拍攝了第100期特輯。

日前，《兩天一夜》透露節目組在延正勛、金鐘民、文世潤、DinDin和Ravi的參與下將於10月29日進行第100期特輯的錄製，也就是說本次特輯僅有5人參與。



（圖源： KBS《兩天一夜》官方海報）

10月17日《海岸村恰恰恰》大結局的當天金宣虎突然被前女友踢爆私生活醜聞，形象跌至谷底，代言廣告被撤的同時，原本定好的電影也慘遭換角，隨後《兩天一夜》也宣佈金宣虎退出，並對之前播出的內容進行剪輯。 雖然金宣虎道歉了，但是並沒能挽回形象。 據悉，《兩天一夜》節目組早已籌劃好了盛大的百期特輯，但現在只能全部推翻。



（圖源： KBS《兩天一夜》截圖）

2007年就開播的《兩天一夜》是韓國的國民綜藝，這十多年裡已經播出了第4季，只是命運實在多舛，接連4季每季都面臨危機，每一季都有固定成員「塌房」。第一季是MC夢逃兵役，兵役在韓國國民心中是不可觸碰的底線，一旦有與兵役的醜聞傳出基本就等於「社死」，很難翻身。 第二季則是李壽根，他參與了非法賭博，最後以退出謝罪。 第三季是鄭俊英的性醜聞和偷拍，性質更為惡劣，直接被判刑。此事發生後一度有不少觀眾呼籲廢除《兩天一夜》，也導致了節目停播了很長一段時間。



（圖源： KBS《兩天一夜》官方照片）

因此，第4季開播當時新老成員們就一再強調「我們不要惹禍，一直拍下去吧」，DinDin更稱：「誰要是闖禍的話，大家都得一起死」。 沒想到最終還是出事了，再次讓節目組陷入困境。《兩天一夜》是國民綜藝，擁有極高的國民知名度和固定的收視群體。 經歷了前3季突發大事件、成員更替、停播改版等困難之後依舊存活了下來，收視率基本保持在10%左右，又面臨問題的《兩天一夜》未來會如何呢？

（封面圖源： KBS《兩天一夜》）

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