宋江一退伍回歸，就宣佈要舉行粉絲見面會！11月巡迴韓國、中國、日本，消息一出引爆期待

主演過熱門韓劇《Sweet Home》、《無法抗拒的他》、《與惡魔有約》的人氣演員宋江，將舉行退伍後的首個粉絲見面會啦！！！

宋江將於11月8日晚上6點，在延世大學百週年紀念館音樂廳舉辦《2025 SONG KANG FANMEETING ROUND 2 in SEOUL》的粉絲見面會，昨天（10月1日）他才剛正式退伍。

粉絲見面會標題「ROUND 2」，寓意來自賽車術語「Round（回合）」與宋江的英文首字母「S」翻轉成數字「2」的巧思，象徵著宋江即將展開的人生第二篇章，也是一個全新的開始。



隨著演出消息一同公開的宣傳海報中，宋江身穿黑色賽車服，以強烈的眼神直視鏡頭，氣場十足。結合充滿感覺的「ROUND 2」字樣設計，更令大家對宋將重啟活動這件事充滿期待。

除了首爾，宋江也確定於11月在中國、日本橫濱及大阪舉辦粉絲見面會。這將是他首次訪問中國，而在擁有堅實粉絲群的日本一帶，也預告將帶來充滿宋江魅力的特別時光，令粉絲們興奮不已。

所屬公司Namoo Actors表示：「宋江退伍後將首次與『宋片』（粉絲名）們見面，為等待已久的粉絲準備了多樣的舞台，希望能成為只屬於宋江與粉絲的幸福回憶時刻。」

《2025 宋江粉絲見面會 ROUND 2 in 首爾》的門票將於10月15日在Ticketlink開放預購，更多詳情可透過粉絲官咖Fancafe確認。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞