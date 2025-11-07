不止新專輯、見面會，《EXO的爬梯子世界旅行》新一季也由「六名成員」參與！LAY張藝興歸隊、CBX繼續「失蹤」

EXO六人合體出發！隨著明年上半年預定回歸的計劃逐步展開，成員們也將透過人氣綜藝節目《EXO的爬梯子世界旅行》全新一季，展開久違的合體冒險。

據韓媒《Herald POP》7日報導，節目製作團隊已著手籌備新一季拍攝，目前EXO成員正密集進行會議。 這次旅行由SUHO、燦烈、D.O.、KAI、世勳與LAY（張藝興）六人共同出演。

隨後，EXO官方IG也在限時動態上傳了一張照片，寫道「Every season with EXO-L」。 照片中，六名成員穿著淡紫色連帽外套，坐在階梯上擺出象徵EXO官方粉絲名「EXO-L」的手勢「L」。

值得一提的是，此次節目陣容包含已與SM娛樂結束合約的LAY（張藝興），而與SM娛樂陷入法律糾紛的CHEN、伯賢、XIUMIN則不在名單中。



《EXO的爬梯子世界旅行》自2018年開播以來，陸續推出「CBX日本篇」、「高雄・墾丁篇」、「南海篇」及「巨濟・統營篇」等共四季內容，以成員間真實又爆笑的互動深受全球粉絲熱愛。這次新一季睽違兩年登場，令粉絲期待值爆棚。

關於EXO是否能以完整體回歸，SM娛樂與CBX的立場仍存在分歧，而法院近期裁定支持SM一方。儘管如此，粉絲對「六人同行」的畫面已經相當期待。



除了節目外，EXO也將於12月14日在仁川Inspire Arena舉辦粉絲見面會《EXO'verse》，屆時將首次公開新專輯部分新曲舞台。EXO預計於明年第一季發行第八張正規專輯，宣傳活動將自12月起陸續展開，而《爬梯子世界旅行》亦被視為整體回歸企劃的一環。

EXO於2012年4月出道，被譽為第三代韓流代表男團。 隨著忙內成員世勳於今年9月退伍，EXO全部成員均已服完兵役，正式整裝待發，準備迎接全新篇章。

