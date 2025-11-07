SJ 20週年真心話！希澈滿腦子想著要跳槽，圭賢無厘頭喊話李秉憲，利特：到了天堂還要繼續

Super Junior昨11月6日度過20週年紀念日，官方釋出特別節目《SuJu同居大騷動》，其中一個環節是寫下想對彼此說的話，有搞笑也有溫馨。

先是希澈，他寫給利特的內容大方公開：「為了開公司，去拿點投資吧！」寫給圭賢：「Antenna有哥的位置嗎？幫我好好和喜烈哥（柳喜烈，Antenna老闆）說一下。」寫給銀赫：「ODE有哥的位置嗎？」



讓人不禁想起當初圭賢、銀赫與東海尚未決定離開SM娛樂前，希澈是最先鼓勵銀赫出去闖闖的啊，銀赫還以為希澈會第一個不續約，沒想到是第一個續約XDD。看來希澈這段日子後悔無數次了（造謠）？

而希澈對始源寫了始源喜歡的話「不要刮鬍子了」，希澈確實幾度公開「示愛」始源的鬍子，說「很帥」、「是我想變成的樣子」！



「東海～！！謝謝偶爾聯絡我！！再少一點也沒關係。」這一看就是神童寫給東海的，兩人一直被視為隊裡「最尷尬的組合」，神童說兩人至今還沒能單獨吃飯，已經變一個成員間、E.L.F.間都熟悉的哏了！希澈還爆料神童拿到東海的板子時，寫之前長嘆口氣，神童聽了還想挽回：「不是，他是跟最常我聯絡的成員了……」



接下較多都是溫馨內容了，神童寫給厲旭：「厲旭還記得你是我第一個宿舍室友嗎？還是我早上送去上學的孩子，不知不覺長大了！帥氣！」這也是Super Junior經典的溫暖故事了，厲旭透露以前尚未出道、還在學時，上學路上會被欺負，是神童每天早上陪他去搭公車的。



東海特別唸出利特寫給自己的話：「無法忘記國三時的東海……真的很多記憶、回憶，讓我們感情變得很深厚，我曾說過老了想和你住同個社區大樓，現在達成了呢！變成老爺爺也好好相處吧！！（愛心）」眾所皆知利特身為隊長相當照顧每個成員，包括疼愛東海這個弟弟，東海爸爸生前還向利特託付過東海。



神童寫給銀赫的內容則是兼具搞笑與溫馨：「我的存摺銀赫！我的舞蹈摯友銀赫！很帥氣的最美男銀赫！永遠成為我的金庫吧！」神童繼說錯話挨罵後，和銀赫公開同框總要稱讚一下對方多帥氣，而喊銀赫「存摺」、「金庫」，或許是感謝銀赫開公司ODE後，工作上不斷找神童合作吧！



而圭賢自告奮勇唸出自己寫給東海的話：「本來就很帥的東海……現在也很帥的東海……鍾國哥競爭的對手東海。李秉憲哥等著吧！」圭賢總是說東海很帥，在E.L.F.間被視為「東海顏飯」這大家都知道，但最後一句沒頭沒腦喊話李秉憲，圭賢自己都笑到不行！他寫給藝聲的內容也很無俚頭，才剛吃完藝聲煮的拉麵就說能開店了，店名就叫「藝麵」。



沒想到整場節目最有爆點及笑料的，是這尾聲的真心話內容啊！且隱藏許多故事、許多哏，都是回憶啊！最後吹蠟燭前，利特再提了一次長久的願望「即便去了天堂，也要辦《Super Show》」，且說：「就像現在這樣一起走下去吧！總之會繼續堅持，以前總認為第一名就是第一名，現在發覺能堅持到最後才是真正的第一名。」希澈在旁感動地不斷喊著「很感謝」，也屢屢鏡頭捕捉呢！

再次祝福Super Junior 20週年生日快樂！往後還有30週年！40週年！



▼完整節目



