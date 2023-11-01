Super Junior崔始源最近鬍子越來越誇張！教召以為去戰地，希澈：我想要的樣子

崔始源近日在IG公開的照片「鬍子越變越誇張」，非常顯眼，圈內好友、Super Junior隊友都忍不住跑來留言。

先是25日發布的照片，他穿著軍服臉上帶著鬍子，要不是他寫了「預備軍『結束』」、「為祖國服務是我的榮幸」，乍看還以為他是拍了戰地片，李龍真更直接了：「還以為是傭兵ㅋㅋㅋ」



昨（31）日始源又發布了一系列照片，照片中的鬍子更為誇張！銀赫忍不住留言：「啊，鬍子真的是……」成始璄：「照片難道是Justin Timberlake（大賈斯汀，賈斯汀提姆布萊克）？」希澈：「太帥了……變成了我想要的樣子！！」



▼Justin Timberlake



回顧始源在戲劇《她很漂亮》、《酒鬼都市女人們》系列都有鬍子造型，後者野人造型和現在相比更上層樓了，而他當時接受採訪透露鬍子是特殊化妝做的，不過自己平時「不會想留鬍子但很懶得刮」，真不曉得他現在頂著鬍子跑軍隊甚至跑活動，是特地為戲而留，還是純粹懶的刮XD？

▼《她很漂亮》



▼《酒鬼都市女人們2》



▼李先彬談鬈髮，崔始源談述鬍子，影片已定位4:52



始源本週六4日會和隊友共9人，完整體舉行Super Junior 18週年粉絲見面會，也不曉得是否就會以這樣的造型上台演出？另外，他特別演出、由徐仁國和朴素淡主演的《死期將至》會在12月首播，近日他還客串了李先彬主演的電影《大學學測的秘密》（수능, 출제의 비밀）。



▼《死期將至》前導預告片



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