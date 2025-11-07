Netflix 年度驚悚話題作《你旁觀的罪》今天上線！兩名女子共謀擺脫惡夫，「不是殺人、就是被殺」

Netflix 原創劇集《你旁觀的罪》由 全少妮、李瑜美、張勝祖、李茂生 等實力派演員主演，演技精湛，加上緊湊的懸疑劇情，讓觀眾期待值飆升！！

《你旁觀的罪》改編自日本作家奧田英朗的小說《直美與加奈子》，講述兩個女人受困於飽受虐待的婚姻之中，為了逃脫一起策劃謀殺，但不速之客突然造訪，威脅要揭發計畫，粉碎她們的世界。她們在「不是殺人、就是被殺」的極端現實中，被迫做出殺人的決定，還因此捲入連串意想不到事件的故事。



劇情從遭受家庭暴力的「熙秀」（李瑜美 飾）開始。某天，她的摯友「恩秀」（全少妮 飾）前去探望時，目睹了令人震驚的一幕，也喚起了自己過去的創傷。為了拯救正在經歷與自己相似地獄的好友，恩秀提出了「殺夫共謀」的計畫，由此揭開故事序幕。



【人物簡介】

▼全少妮飾演百貨公司名品館VIP專責組的能幹代理「趙恩秀」，在為了拯救唯一的摯友熙秀而展開的連帶故事中，她細膩詮釋著從絕望到決斷、從恐懼到覺醒的極端情感變化，令人期待。



▼李瑜美則飾演曾是前途光明的童話作家，卻為了逃離駭人的暴力深淵而拼命掙扎的「趙熙秀」。她將細膩呈現一個被困於惡夢般現實中的人物內心矛盾與痛苦，進一步強化觀眾的沉浸感。



▼張勝祖一人分飾兩角，分別是熙秀的丈夫「盧進標」與鎮江商會職員「張江」，展現強烈的存在感



▼李茂生則飾演擁有不為人知黑暗過去的鎮江商會代表「陳少白」，他在恩秀與熙秀身邊默默守望，氣場深沉且內斂。



為了斬斷名為「暴力」的惡性循環，兩位女主角所做出的選擇，以及因之而連鎖展開的事件與新一層的地獄，將讓觀眾始終緊繃神經、無法放鬆。她們最終是否能擺脫家庭暴力的惡性循環？她們的「共謀」又將迎來怎樣的結局？令人相當好奇！

一共八集的《你旁觀的罪》將於 11 月 7 日下午 4 點（KST）在全球同步上線。

