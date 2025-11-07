Netflix 年度惊悚话题作《你旁观的罪》今天上线！两名女子共谋摆脱恶夫，「不是杀人、就是被杀」

Netflix 原创剧集《你旁观的罪》由 全少妮、李瑜美、张胜祖、李茂生 等实力派演员主演，演技精湛，加上紧凑的悬疑剧情，让观众期待值飙升！！

《你旁观的罪》改编自日本作家奥田英朗的小说《直美与加奈子》，讲述两个女人受困於饱受虐待的婚姻之中，为了逃脱一起策划谋杀，但不速之客突然造访，威胁要揭发计画，粉碎她们的世界。她们在「不是杀人、就是被杀」的极端现实中，被迫做出杀人的决定，还因此卷入连串意想不到事件的故事。



剧情从遭受家庭暴力的「熙秀」（李瑜美 饰）开始。某天，她的挚友「恩秀」（全少妮 饰）前去探望时，目睹了令人震惊的一幕，也唤起了自己过去的创伤。为了拯救正在经历与自己相似地狱的好友，恩秀提出了「杀夫共谋」的计画，由此揭开故事序幕。



【人物简介】

▼全少妮饰演百货公司名品馆VIP专责组的能干代理「赵恩秀」，在为了拯救唯一的挚友熙秀而展开的连带故事中，她细腻诠释著从绝望到决断、从恐惧到觉醒的极端情感变化，令人期待。



▼李瑜美则饰演曾是前途光明的童话作家，却为了逃离骇人的暴力深渊而拼命挣扎的「赵熙秀」。她将细腻呈现一个被困於恶梦般现实中的人物内心矛盾与痛苦，进一步强化观众的沉浸感。



▼张胜祖一人分饰两角，分别是熙秀的丈夫「卢进标」与镇江商会职员「张江」，展现强烈的存在感



▼李茂生则饰演拥有不为人知黑暗过去的镇江商会代表「陈少白」，他在恩秀与熙秀身边默默守望，气场深沉且内敛。



为了斩断名为「暴力」的恶性循环，两位女主角所做出的选择，以及因之而连锁展开的事件与新一层的地狱，将让观众始终紧绷神经、无法放松。她们最终是否能摆脱家庭暴力的恶性循环？她们的「共谋」又将迎来怎样的结局？令人相当好奇！

一共八集的《你旁观的罪》将於 11 月 7 日下午 4 点（KST）在全球同步上线。

