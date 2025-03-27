「沒她無法出道」崔振赫練習生遭詐騙時曾受朴京林資助！以《九家之書》爆紅後相遇紅眼眶

知名MC朴京林與曾演《隧道》及《她的日與夜》等名作的演員崔振赫，近日一同受邀《摯友紀錄片四人餐桌》，談起兩人之間不為人知的溫馨故事。

「其實我對努娜非常感謝，沒有努娜我應該無法出道。」崔振赫提到和朴京林成為好友的淵源，他回憶起過去曾想當歌手卻被騙（詳請可回顧‎《我家的熊孩子》），偶然遇見了朴京林經紀公司的代表，代表突然給了他朴京林的聯絡方式，但當時的他因為被騙所以不太信任人，沒有主動聯繫。後來某次搭電梯碰到朴京林本人，朴京林問他為何不連絡自己，兩人才真正認識。

朴京林一直勸崔振赫當演員，她說崔振赫的聲音和外表都適合當演員，「歌曲可以以後再唱，可以唱OST也可以出專輯，但先試試看當演員」。不過，朴京林感嘆崔振赫並不是一出道就發光發熱，熬了7、8年直到《九家之書》「九月靈」一角才爆紅，後來她主持的廣播《兩點約會》找上崔振赫當單獨嘉賓，在介紹崔振赫時登場時流淚了，崔振赫說自己當時也哽咽了。



朴京林表示自己知道崔振赫是怎麼走過來的，當下才會如此激動。她甚至透露崔振赫曾為省錢和朋友一起住在汗蒸幕，她知情後便讓兩人暫時住在爸爸名下的公寓裡。崔振赫補充當時朴京林還常常給他零用錢、請他吃飯，他說：「這這是多麼珍貴和感謝的事情。」朴京林：「（節目面對面時）我們都沒辦法直視對方眼睛，眼淚都要掉了一直閃避。」



崔振赫還說了朴京林不知道的故事，他4、5年前某次拍戲聽說了朴媽媽住附近，他便打電話向朴媽媽打招呼並到府拜訪，朴媽媽當場給了他零用錢還大哭起來，他見朴媽媽哭自己也哭了。崔振赫說朴媽媽以前也會給自己零用錢，大概也是感慨自己成長了，朴京林聽著臉上滿是欣慰，說媽媽畢竟從崔振赫19歲時開始看到現在。



朴京林亦透露振赫媽媽到現在每個月還會送自己自製的香油、涼拌小菜等等，即便自己已經沒有再資助崔振赫了。朴修弘說自己也收過「振赫牌香油」，表示崔振赫和媽媽大概就是不忘恩的人。

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順帶一提，《摯友紀錄片四人餐桌》是Channel A透過「藝人的朋友們以了解藝人故事」的談話性節目，每集都會以一名藝人為中心，邀請他與他的好朋友們，此集便以朴京林為主角，邀請到朴修弘、張娜拉與崔振赫，朴修弘及張娜拉與朴京林也有各自動人的故事。

▼此集完整節目



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