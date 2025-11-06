權志龍G-Dragon回顧2年前捲入毒品風波心境：「曾經想過隱退」藉由歌曲「Power」訴心情

身為BigBang成員，日前剛結束巡迴演唱會台北安可場次的演出，G-Dragon權志龍也在現場驚喜宣布BigBang將於明年4月正式為美國科切拉音樂節合體演出。歷經8年的空白期間，GD甚至曾捲入毒品風波，日前他也在節目中告白自己的心境。

日前GD接受MBC訪談，回顧自己的歌手生涯，他表示在自己發行《Power》專輯的一年前，捲入了一些事件，當時他並無處訴說自己的個人意見以及心情。他表示雖然自己是事件的受害者，覺得委屈但並不是想要訴苦，當時事件越演越烈，雖然當時的他正處於休息的空白期，但在那兩三個月，年底又接著迎來新年，究竟是怎麼度過的，連自己都不是很清楚。



那段時間的GD心中充滿空虛，他也並不想進行示威抗議，也不想舉辦記者會表明自己的立場，只是心中感到很痛苦，雖然當時也認為這是一個過程，但還是讓他覺得很鬱悶，接著他也思考「那麼我回歸這件事是正確的嗎？」雖然他也能選擇乾脆就這樣隱退，作為一般人生活下去，但自己卻找不到這麼做的理由。



而GD有了音樂作為他的抒發窗口，當時他正在準備著新專輯，他就以各種事件經歷為基礎，最後選擇了用「Power」作為回歸的第一首歌曲，有種「找到主人了」的感覺，也希望下次不要再發生類似的事件，如果所有事情都能夠沿著根基發展，最終不就是到媒體了嗎？GD想運用自己所擁有的心意與力量，藉由音樂諷刺著媒體，這也是「Power」中所擁有的多種訊息之中的關鍵。



「Power」這首歌曲比GD想像中還要短，只有2分30秒不到，但GD卻在寫這首歌的歌詞時花了很多天，也在這段時間內感受到能夠站在同一邊支援的團體的重要性，雖然希望在後輩們身上部要發生類似的事情，但若真的遇到，也希望能夠有可以幫忙或是尋求建議的團體，於是在準備回歸的同時，成立了JUSPEACE財團。 在2025年即將進入尾聲，GD也將迎來本次巡迴演唱會的最後兩場，分別在越南以及首爾的演出。

